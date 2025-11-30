林昶佐死腔自介我是台灣大使、精壯身材炸裂芬蘭 網嚇傻：49歲了？！

記者李鴻典／台北報導

文化總會在芬蘭赫爾辛基舉辦F:F:F音樂節，閃靈、血肉果汁機、恆月三途3組台灣金屬樂團展現超水準演出，樂迷報以熱烈回應；我駐芬蘭大使林昶佐以閃靈樂團主唱身分登台，用死腔自我介紹「謹代表台灣總統和人民向大家問好！我是台灣大使Freddy Lim！」更是讓全場樂迷瘋狂，民進黨立委王定宇轉貼林昶佐臉書直呼，現在要當台灣駐外人員的門檻這麼高喔！

林昶佐用死腔自我介紹「謹代表台灣總統和人民向大家問好！我是台灣大使Freddy Lim！」（圖／翻攝自林昶佐臉書）

文化總會「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節27日登場，演出場地Tiivistämö是芬蘭知名金屬樂活動據點，被視為新生代樂團的搖籃。台灣樂團能在此演出，具有重大象徵意義。

林昶佐也在臉書貼出他用死腔問好的短影片「Tervetuloa! Moi kaikille. Tervehdin teitä Taiwanin presidentin ja kansan puolesta! Olen Taiwanin-suurlähettiläs Freddy Lim!歡迎！大家好，謹代表台灣總統和人民向大家問好！我是台灣大使Freddy Lim！」

網友紛紛留言驚嘆，「不是耶！沒人跟我說當大使要這麼硬！！（真的太厲害了、請收下我的膝蓋）」、「沒有人家大使像你這樣的啦，…太帥、太酷了」、「這應該是全世界第一位真正的駐外搖滾大使，帥氣！」、「這是我看過最酷的大使了」、「超棒的外交，太帥了！」、「這年頭，要當個公職門面，真的太不容易了」、「謝謝大使！！台灣能有這麼優秀的人才貢獻自己的專業與心血給國家，致上最高敬意」、「這絕對是世界級震撼！唯一的搖滾神級大使」、「這個大使是我們萬華出來的！！」、「欸現在當大使標準也太高了」。

閃靈嗨翻F:F:F音樂節（圖／文總提供）

民進黨立委王定宇也轉貼影片直呼，現在要當台灣駐外人員的門檻這麼高喔！

由於Freddy也在表演中脫下上衣，露出驚人結實的身材，一名國外網友在美國最大論壇 Reddit「超狂版」（r/nextfuckinglevel）分享影片表示，關注他和閃靈樂團好幾年了，至今仍然難以置信，一位資深政治家竟然同時也是一支成功金屬樂團的主唱，這簡直太不可思議了。

閃靈嗨翻F:F:F音樂節（圖／文總提供）

國外網友則說，「很難把大使和金屬樂團連結起來。而且身材也很好」、「啊，49歲了！」、「這傢伙再過幾個月要50歲了？」

