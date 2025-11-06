林昶佐消風了？赴芬4個月「極端落差」曝光
[NOWnews今日新聞] 台灣知名重金屬樂團「閃靈」主唱林昶佐去年卸下立委職務後，今年5月被總統府特聘為駐芬蘭大使，重新回到公職舞台，當時引發一陣議論，更遭到藍白立委質疑他的外交能力。不過，林昶佐7月正式赴任後，積極投入工作，頻頻在社群媒體分享與芬蘭政府官員及政界人士的互動近況，然而近日一張驚人「海拔落差」的照片曝光，意外掀起話題討論。
林昶佐赴芬蘭擔任大使已有4個月之久，近日在臉書發出一張近照，畫面中他與芬蘭國會議員、前職籃球星考尼斯托（Ville Kaunisto）同框，回顧過去幾年芬蘭與台灣雙邊關係發展的同時，也交換了許多對韌性能量的見解，而芬蘭在這個領域擁有相當豐富的經驗，也期待在不久的將來，兩國能有更進一步的合作。
然而，兩人的「極端身高差」瞬間成為目光焦點，身高205公分的考尼斯托，幾乎比175公分的林昶佐還要高出一個頭以上，畫面看上去相當驚人。而考尼斯托的手中，還拿著象徵台灣庶民文化並有著「台灣LV」之稱的茄芷袋，兩人笑容滿面、氣氛融洽，這份別出心裁的小禮物，也成為台芬交流的溫馨畫面。
照片一出，網友紛紛驚呼「太可愛了吧！變好小隻XDDD」、「芬蘭人好高大啊！」、「大人與小孩？」、「有距離的美感」、「台灣人太小隻了」、「林大使，你旁邊的人，大概有200公分以上吧」；此外，也有不少人大讚茄芷袋「是台灣LV啦！水啦！」、「讚啦台灣之光」、「Freddy辛苦了，送美麗的故鄉所特有的禮物給國外朋友，太好了順便廣告一下」。
