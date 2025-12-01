林昶佐率閃靈芬蘭開唱 力拚「金屬樂外交」

公視國際記者吳媛媛在現場報導，「我現在位於芬蘭赫爾辛基，來自台灣和芬蘭的知名金屬樂團將在Formosa:Finland:Fest登台演出。」

許久未合體演出的閃靈，包含在芬蘭擔任大使的主唱林昶佐，也和當地知名小提琴手Olli Vänskä在F.F.F音樂節同台表演，展現金屬外交。

閃靈主唱、駐芬蘭大使林昶佐表示，「我們各自踏上自己的旅途後，而現在命運又把我們帶回芬蘭。」

芬蘭小提琴手 Olli Vänskä 則說：「我曾經和閃靈一起巡演過幾次，我原本在一個樂團叫TURISAS，我認識他們很久了。」

同樣來自台灣的「恆月三途」，用淒美的民謠金屬敘述台灣歷史記憶。

恆月三途主唱周慕姿說道，「我們就是想要傳達這些比較陰性的，包含台灣人的認命和台灣的韌性，讓芬蘭看到金屬樂有很多不同的面貌。」

「血肉果汁機」則用滿滿台式金屬能量引爆全場氣氛，舞台設計溶入台灣地景、宮廟、招牌，呈現視聽上的跨文化饗宴。

血肉果汁機主唱GIGO banter說：「Kiitos paljon（芬蘭語 謝謝）。」

地主芬蘭則祭出國民樂團Korpiklaani、新生代Lost Society，展現北歐在地金屬樂風。

為了讓當地記者感受台式精神，記者會也請來台灣的DJ暖場，還有料理職人索艾克做台式小吃，要征服北歐朋友的胃。

文化總會秘書長李厚慶認為，「文化的穿透力，往往都會讓參與的這些國外的朋友們留下深刻的印象，並且想進而再去探詢台灣更不一樣的地方。」

駐芬蘭大使林昶佐的音樂身分也受到芬蘭媒體的關注，上任4個多月來接連登上主要報章雜誌，還有黃金時段電視節目。

駐芬蘭大使林昶佐表示，「我們在接觸各個不一樣芬蘭的各種部門的時候，會遇到接洽的過程裡面不一定有那麼順利，台灣的處境本來就是如此，可是經過一次一次的媒體曝光，引起很多芬蘭的朋友自己對我們對台灣的興趣、熱忱，主動跟我們聯繫，或者是也願意對台灣的門能夠更開放。」

透過文化和創意，讓芬蘭人感受到台灣魅力與實力，新任芬蘭大使如何在音樂與外交雙重身分下找到平衡，也成為外界關注的焦點。

