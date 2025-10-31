林昶佐登上芬蘭最大報！談台芬民主防衛

▲駐芬蘭代表林昶佐近日登上芬蘭擁有最高發行量、閱讀量的最大報社赫爾辛基日報。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

[NOWnews今日新聞] 駐芬蘭代表林昶佐再度登上當地主流媒體版面，繼《Suomen Kuvalehti》、《Keskisuomalainen》與談話節目《Efter Nio》後，近日又成為芬蘭最大報《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat）旗下「HS Visio」專版的頭條人物。該專版以「未來趨勢」為主題，專訪林昶佐，形容他是「亞洲最知名的重金屬音樂人之一，也是台灣最具代表性的前立法委員」。

廣告 廣告

報導中指出，林昶佐談到台灣與芬蘭皆面臨強鄰壓力，強調「不能動搖、必須強大」。他也提到兩國在民主防衛上可相互借鏡──芬蘭擁有成熟的民防系統與政策，而台灣在面對中國資訊戰上累積豐富經驗，兩者都展現出民主國家的韌性。

林昶佐進一步以中國破壞海底電纜為例，指出中國過去以權宜船在台海周邊騷擾，近年則多次破壞波羅的海電纜。台、芬雙方已就此類事件積極交流，駐芬代表處也持續回報芬蘭相關司法進度給台灣。

此外，芬蘭資安專業雜誌《Cyberwatch》最新一期特別邀請林昶佐撰文〈Taiwan on the Frontline of Global Information Warfare〉，分享台灣在資訊戰前線的實務經驗。這是該雜誌自2017年創刊以來，首次邀請台灣作者撰稿，顯示芬蘭對台灣資安經驗的高度重視。

林昶佐也在社群上表示，這次專訪讓他有機會深入談論台芬雙邊關係與共同價值，同時也讓他反思個人歷程。他幽默地補充，這次經驗讓他參加了在赫爾辛基舉行的金屬音樂演出，還與老朋友Korpiklaani重逢，笑稱「歲月不改，你們依舊搖滾！」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

芬蘭最紅的亞洲面孔？林昶佐三度登上主流媒體創紀錄

亞洲第一！林昶佐登上芬蘭百年大報 分享台灣、芬蘭民主連結

史上第一人 林昶佐登芬蘭畫報：台灣能協助對抗資訊戰