林昶佐登北歐資安論壇 分享對抗假訊息策略

台灣駐芬蘭代表林昶佐，

駐芬蘭代表林昶佐日前受邀出席在赫爾辛基舉行的「北歐網路安全論壇」（Cyber Security Nordic），與芬蘭及歐盟資安專家同台對談，分享台灣在面對混合影響（Hybrid Influence）與認知戰的防禦經驗。這是自2017年論壇開辦以來，首次邀請台灣講者參與主舞台討論。





論壇由芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）致開幕詞，林昶佐與芬蘭安全委員會前秘書長西德柏（Aapo Cederberg）、歐盟混合威脅防制卓越中心主任塞弗萊寧（Jukka Savolainen）共同探討民主國家面臨的資訊戰挑戰。林昶佐指出，台灣因特殊地緣位置，長年面對假訊息與外部影響滲透，政府與民間攜手建立資安防線，成為亞洲防禦認知戰的先驅。

他強調，台灣公民社會在過去十年間蓬勃發展，出現許多針對假訊息的民間組織，共同提升社會韌性。然而，他也警告獨裁政權結合科技的滲透手法不斷進化，形勢依舊嚴峻。





主持人引用林昶佐與「台灣民主實驗室」於《Cyberwatch Finland》發表的文章提問中國介入他國資訊戰的目的。林昶佐回應，中國與其他極權國家一樣，意圖削弱民主基礎、改變國際秩序，以維護自身政權利益。





林昶佐並建議台芬深化交流，特別在媒體識讀與公民教育方面合作，共同強化民主韌性。該論壇聚集北歐各國政府、學界與產業界超過2000人參與，是北歐地區最大規模的資訊安全與認知戰國際會議。