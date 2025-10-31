林昶佐登芬蘭大報專欄頭條人物 談台芬安全合作

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩31日專電）駐芬蘭代表林昶佐登上芬蘭赫爾辛基日報HS Visio專欄頭條人物，他在訪問中談到台灣與芬蘭因與極權大國為鄰，以及許多被破壞的海底電纜而產生許多連結，應在安全議題上有更多合作。林昶佐是登上該專欄頭條人物的第一位亞洲外交官。

芬蘭赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat, HS）專門報導經濟、市場、科技等未來趨勢的專欄HS Visio以駐芬蘭代表林昶佐作為本週專欄的頭條人物。

報導的標題為「台灣新任大使林昶佐─一位了解極權鄰居的世界知名重金屬音樂家」，場景在芬蘭民謠金屬樂團「叢林英豪」（Korpiklaani）的演唱會，報導中描述，台下的觀眾跟著台上的樂團盡情嘶吼、享受音樂，但他們卻沒發現觀眾席中站著亞洲最重要金屬搖滾樂團之一「閃靈樂團」的主唱。

報導寫道，林昶佐的工作是希望可以將台灣推銷給芬蘭，但目前為止芬蘭的媒體更常把焦點放在他個人身上。

報導提到，林昶佐抓到機會就大談安全政治，對他來說，芬蘭跟台灣有很多相似之處，因為一個緊鄰俄羅斯、一個與中國為鄰。

他認為，芬蘭與台灣不只是在抵抗極權統治和意識形態，也在努力阻止極權擴張。

林昶佐表示，極權者如普丁（Vladimir Putin）與習近平都會想要取得下一個地區，而這正是為什麼芬蘭與台灣必須要堅強，不可以妥協。

報導中也解釋了台灣與中國的關係，表示中國將台灣視為「反叛的一省」，並緊密監督台灣在國際的一舉一動；而台灣雖沒有宣告獨立但在實際運作上已經是一個獨立的民主國家。

報導提及，林昶佐透過音樂闡述台灣的歷史與神話，也提到閃靈樂團2007年在美國的UNlimited Taiwan（無限台灣）巡迴演場會，藉此宣傳以台灣加入聯合國。

林昶佐對HS Visio表示，一般巡迴演唱後都是跟喝醉的歌迷狂歡，但那次很不一樣，演唱會結束後都有歌迷留下來進行嚴肅的對話，也有歌迷希望可以更了解台灣，他也在巡演的空檔回復許多對於台灣議題的郵件。

他認為，台灣在對抗假訊息的經驗可以幫助芬蘭在未來面對更多俄羅斯的資訊侵略更有準備；他也提到，赫爾辛基日報日前報導，芬蘭的基礎網路通訊公司背後真正其實是中國官方所有，這對芬蘭來說非常危險，因為中國可以隨時取得芬蘭的各種資訊。

他認為，中國當然會想要拿到芬蘭的資訊，並把這些資訊當作與俄羅斯談判交換的籌碼。

他也提及，台灣近來有許多官方與公民團體都積極的向芬蘭學習，包括在公民防衛、媒體識讀等方面。芬蘭各部會官員與組織也積極的到台灣拜訪。

林昶佐表示，台灣跟芬蘭都為海底電纜被破壞所苦，他認為北約（NATO）與北歐國家有必要與東亞國家更緊密的合作，因為各國必須能夠在國際層面處理這個問題。

在報導最後，林昶佐表示，當初出使芬蘭的選項出現，讓他非常興奮，他感覺芬蘭在呼喚他。他也坦承，很想念在台上表演，也還稱自己是藝術家，因為創作那部分的自己是他最珍視的。

「赫爾辛基日報」是芬蘭第一大報，發行量約50萬份，是首都政要與各界菁英必讀的報紙，極具影響力。（編輯：田瑞華）1141031