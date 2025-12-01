林昶佐秀腹肌遭小草疑「不能當兵？」 網翻黃國昌身材照打臉：他也沒當

黃國昌與陳世軒在水樂園活動中脫去上衣，身材引發討論。（翻攝自民眾之聲YouTube）

文化總會上週在芬蘭赫爾辛基舉辦「F:F:F音樂節」，邀來駐芬蘭代表林昶佐領軍重金屬樂團「閃靈」等台灣樂團演出，林昶佐更在演出中脫衣大秀腹肌好身材，炒熱現場氣氛。然而這畫面卻遭台灣民眾黨台南市黨部執行長江品璁質疑：「這『漢草』（台語：身材、體格）跟我說不能當兵？」結果慘被眾人以民眾黨主席黃國昌的情況打臉反擊。

林昶佐好身材卻沒當兵？ 真相曝光

民眾黨「台南侯漢廷」江品璁昨（11月30日）在社群貼出林昶佐於芬蘭演出的「腹肌照」，質疑這個「漢草」不能當兵嗎？還加上「閃兵」的附註，暗酸林昶佐有兵役問題。

其實林昶佐過去曾受訪透露過，他當年因為父親遭家暴的陰影而患有焦慮症，在到成功嶺報到後體檢被驗退，因此他是因為心理健康因素而獲免役，與身體狀況無關；有網友就狠譏：「原來身心問題可以從身材診斷，這種程度真不愧是民眾黨。」

林昶佐日前在芬蘭以閃靈樂團主唱的身分登台演出。（文化總會）

網翻黃國昌身材照、一日北高 反問他不能當兵？

除了有網友點出林昶佐免役的真相外，其他人也紛紛貼出藍白沒當兵的政治人物反擊，包括黃國昌和台北市長蔣萬安、前國民黨副主席連勝文等人的身材照或運動照，留言反酸：「這『漢草』跟我說不能當兵？」「黃國昌一日北高跟我說不能當兵？」「連你們黨主席都沒當兵了，你好意思討論這個話題？臉呢？」「你怎麼都沒質疑過連公子蔣公子呢」。

黃國昌被反酸一日北高不能當兵？（翻攝自黃國昌臉書）

黃國昌稱視力問題被驗退 被爆不當兵就動雷射手術

據悉，蔣萬安當年是因腰椎盤突出，在成功嶺被改判訂服14天補充兵，連勝文是因體重過重免役；黃國昌則是因為近視高達1,200度，在大學時前往成功嶺大專兵集訓時就被判定為乙等國民兵而驗退。

由於黃國昌當年是因為視力問題而免役，不過網紅四叉貓爆料：「黃國昌近視確定不當兵之後就去做雷射手術，這跟故意先吃胖逃兵之後再減回來有啥不同？」

