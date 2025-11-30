林昶佐精壯身材驚呆芬蘭！愛妻「辣圖連發」反擊笑：姊也是有維持

政治中心／綜合報導

文化總會於芬蘭赫爾辛基舉辦「F:F:F–Formosa : Finland : Fest.」音樂節，台灣金屬樂團閃靈、血肉果汁機、恆月三途接力登場。其中，我國駐芬蘭代表林昶佐（Freddy Lim）驚喜以閃靈主唱身分現身，更以嘶吼式死腔向台下自我介紹瞬間讓全場氣氛沸騰。除了演出引發話題，49歲的林昶佐因體態精實也意外成為焦點。閃靈樂團貝斯手葉湘怡（Doris）同時也是他的妻子也在社群曬出舞台上造型，笑稱：「姊也是有在維持的（最好是）」夫妻倆在音樂節上魅力全開，再度掀起新一波討論。

林昶佐在社群上分享，以死腔向觀眾問候的片段。（圖／翻攝自IG@freddylimtt）









文化總會主辦的「F:F:F–Formosa : Finland : Fest.」音樂節 27日熱鬧登場。此次演出地點 Tiivistämö 是芬蘭指標性金屬樂場館，被視為當地新生代樂團的重要孵化基地。台灣金屬樂團能在此舞台亮相，象徵意義濃厚，也被視為台灣音樂文化跨上國際的重要一步。





林昶佐的體態意外成為焦點。（圖／翻攝自IG@freddylimtt）





林昶佐也在社群上分享，他以死腔向觀眾問候的片段，只見他以流利芬蘭語與英文、自信地向台下高喊：「Tervetuloa! Moi kaikille. Tervehdin teitä Taiwanin presidentin ja kansan puolesta! Olen Taiwanin-suurlähettiläs Freddy Lim！（歡迎！大家好！謹代表台灣總統和人民向大家問好！我是台灣大使 Freddy Lim！）」場面熱度瞬間推至最高潮，再次掀起粉絲熱議。28日有外國網友將現場片段發布至美國論壇 Reddit，表示自己長期關注林昶佐，「很難想像他既是政治人士，又是成功的金屬樂主唱」，並直呼這次同台「不可思議」。貼文也介紹閃靈獨樹一格的風格，包括重金屬融合台灣文化元素，吸引外國網友大力稱讚：「越了解越覺得他們超酷！」

葉湘怡也在 IG 發文幽默寫下：「姊也是有在維持的（最好是）」。（圖／翻攝自IG@dorisyeh_chthonic）





除了表演本身，林昶佐的體態也意外成為焦點，不少外國網友嚇喊：「他真的49歲？」閃靈樂團貝斯手葉湘怡（Doris），同時也是林昶佐的妻子，她當天穿上高衩連身衣搭配煙燻濃妝，霸氣十足，她也在 IG 發文幽默寫下：「姊也是有在維持的（最好是）」似乎和老公隔空較勁誰更吸睛。

閃靈樂團貝斯手葉湘怡（Doris），同時也是林昶佐的妻子，她當天穿上高衩連身衣搭配煙燻濃妝。（圖／翻攝自IG@dorisyeh_chthonic）

































