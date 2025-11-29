林昶佐精準出擊 「金屬外交」創新突破

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基27日專電）駐芬蘭大使林昶佐接受中央社專訪表示，27日舉辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」金屬音樂節採取「精準打擊」策略，針對喜愛金屬音樂的芬蘭政界人士發出客製化邀請，成功吸引許多過去因政治敏感而婉拒台灣活動的人士出席，展現台灣文化外交的創新突破。

林昶佐指出，過去不論是雙十國慶或其他台灣活動，部分芬蘭政治人物、國會議員與各國外交官常基於各種因素表示無法參加，「每一個活動都邀請，但每一次都回答不好意思不可參加，或是根本沒有回應」；這次音樂節收到的回函讓駐芬蘭代表處團隊相當振奮，許多過去婉拒的政界人士這次不僅確認出席，「甚至在活動前一週還來詢問能否帶更多人參加」。

他說明，外交工作必須更加細緻，代表處事先做功課，了解哪些人本身就喜歡金屬音樂，再針對個人興趣發出邀請，「你喜歡音樂，我就告訴你我們這次有哪些金屬樂團；你關注時尚，我就告訴你我們邀請了台灣設計師參與。」這次音樂節特別向曾表達對金屬樂有興趣的芬蘭政界人士發出邀請，讓他們了解這不只是外交活動，更符合他們的個人興趣。

林昶佐指出，台灣文化外交正在進行策略性調整。他表示，台灣在國際上推廣的核心價值民主、自由、人權、社會韌性都極為重要，但在國際輿論場上稍顯嚴肅、缺乏吸引人的魅力和情緒感染力。他強調，台灣需要讓國際友人不只在理性層面支持台灣，更要建立情感層面的連結，讓台灣的文化魅力真正打動人心。

談到如何在外交官與音樂家的雙重身分間轉換，林昶佐坦言剛到任時確實感到緊張，但來到芬蘭後逐漸找到平衡。他說，在芬蘭與政界人士會面時，當資訊安全合作、區域安全等台芬雙邊重要議題討論完畢後，對方往往會很自然地轉換話題，邀約前往新開的重金屬酒吧，或透過通訊軟體分享即將舉辦的演唱會資訊。對他們來講，與大使討論嚴肅的雙邊合作事項，以及兩個金屬樂迷一起去看表演，這都是同一件事」。

林昶佐表示，芬蘭作為「世界重金屬之都」，他的多重身分反而成為最自然的外交優勢。「我的身分本來就都是我的一部分，重點是如何自然地表達出來。」

芬蘭新生代金屬樂團Lost Society成員班納（Samy Elbanna）受訪表示，林昶佐擔任台灣駐赫爾辛基大使「是一件有趣的事，因為芬蘭是地球上唯一可能發生這種事的地方」。他解釋，芬蘭擁有極為蓬勃的重金屬音樂文化，「如果這要在世界上任何地方發生，赫爾辛基就是讓一個金屬樂迷擔任大使的最佳地點。」

在這場音樂節中，林昶佐以東道主身分接待芬蘭政界人士與各國外交官，另一面則以閃靈主唱身分站上舞台演出。林昶佐在舞台上展現閃靈樂團的表演風格與觀眾互動，全場氣氛熱烈。

這場活動在國際社群媒體引發熱烈反應。林昶佐的演出影片在Reddit論壇短短6小時就獲得2萬7000個讚與556則留言，許多網友對大使的雙重身分表達正面看法，有人表示「無法相信一位成熟政治人物同時也是成功金屬樂團主唱」，顯示台灣文化外交在國際輿論場引起關注。

林昶佐在記者會上表示，希望透過這次活動，讓各界認識金屬音樂不只是娛樂，更能「觸動人心、觸動靈魂，表達內心深處的情感」。他期許未來有更多國家透過金屬音樂進行文化交流，以更多元的方式展現文化外交。

本次音樂節由外交部和文化部跨部會策動，文化總會主辦，邀集閃靈、血肉果汁機、恆月三途等台灣樂團，與芬蘭金屬樂團Korpiklaani及Lost Society同台演出，為「2025歐洲台灣文化年」在北歐地區的重要文化交流活動。（編輯：陳慧萍）1141129