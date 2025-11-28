林昶佐脫了！精壯身材掀暴動 牛肉麵、鹹酥雞台味攻陷北歐

「F:F:F音樂節」在赫爾辛基登場。文化總會提供

「F:F:F–Formosa : Finland : Fest.」音樂節昨（27日）在芬蘭赫爾辛基盛大登場。血肉果汁機、恆月三途、閃靈與芬蘭樂團Korpiklaani、Lost Society同台演出，打造台芬首次以金屬樂為主題的文化外交，吸引滿場樂迷參與。芬蘭知名小提琴手Olli Vänskä更驚喜登台與閃靈合體，象徵台芬友誼再升級。

活動由暌違多時再度合體的閃靈則成為壓軸焦點，不但以英文版經典曲目征服全場，還與Olli Vänskä合演〈百萬遍〉、〈皇軍〉等作品，將金屬與弦樂融合推向高潮。主唱Freddy最後更脫下上衣引爆歡呼，為首屆F:F:F音樂節掀起最震撼的爆點。

DJ Sonia Calico 以台式音樂元素為活動揭開序幕，料理職人索艾克端出紅燒牛肉麵、鹹酥雞等台灣小吃，成功征服芬蘭觀眾的胃與耳朵。文化總會秘書長李厚慶透露，音樂節票券於兩天內索取完畢，使原本對當地反應的擔憂瞬間消散。

晚間正式演出中，由恆月三途率先登場，主唱周慕姿以民謠金屬曲風訴說台灣歷史記憶，獲北歐樂迷熱烈迴響。接續上陣的血肉果汁機以強烈台味舞台視覺與重擊能量震撼全場，讓芬蘭觀眾透過〈虎爺〉、〈太子哥〉等歌曲，感受濃厚的台灣街頭文化。

地主樂團Korpiklaani、Lost Society也帶來北歐正統金屬樂風，並盛讚與台灣樂團合作的機會難能可貴，盼未來雙方更多交流。文總同時推出限量「a-We金屬徽章搖滾版」供民眾索取，展現台灣設計實力。

