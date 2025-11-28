林昶佐脫了！閃靈重返舞台 攜芬蘭小提琴手首次台芬金屬外交

▲ 圖 文化總會 提供

響應「2025 歐洲台灣文化年」，外交部指導、文化總會主辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節於昨（27）日在芬蘭首都赫爾辛基登場，由血肉果汁機、恆月三途和駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈，以及兩組芬蘭樂團Korpiklaani、Lost Society，共同帶來一場精采絕倫的演出，當地知名小提琴手Olli Vänskä更驚喜與閃靈聯手共演，搭起台芬友誼橋梁，共創兩國之間從未有過的「金屬外交」。活動前記者會也邀請DJ Sonia Calico播放融合台式樂風的限定組曲，料理職人索艾克則端出紅燒牛肉麵、鹹酥雞等經典小吃，注入滿滿台式精神，驚豔現場芬蘭朋友。

▲ 圖 文化總會 提供

「F:F:F音樂節」是台灣與芬蘭首次以金屬樂作為文化外交的活動，當天下午先以記者會形式，讓當地媒體有機會跟台灣音樂人相見歡。文化總會秘書長李厚慶說：「原先要在芬蘭舉辦音樂節時還有些忐忑，深怕觀眾不認識台灣，不過當得知票券在兩天之內火速索取完畢後，心中大石頭也終於卸下，因此我們能回報的就是，盡全力帶來最精彩的演出！」駐芬蘭大使林昶佐也現身記者會表示，非常榮幸能跟大家一起見證這場用重金屬搖滾搭起的跨國橋樑，不僅加深台芬兩國友誼，也讓更多人知道，金屬樂是可以乘載龐大敘事、複雜感情的音樂風格。

記者會現場將濃厚「台式精神」發揮極致，負責暖場的DJ Sonia Calico，選用多位熟悉音樂人作品，包含阿爆、李英宏、舞炯恩等，甚至許久不見的陳小雲也在赫爾辛基另類獻聲。

▲ DJ Sonia Calico在芬蘭記者會現場注入台式聲響 / 圖 文化總會 提供

擁有「廚房廢寶」之稱的索艾克，則準備多道台式經典料理，攻佔北歐朋友的味蕾，他說：「要跟新朋友介紹台灣，從美食開始最快速！這次特別準備薯泥起司蛋餅、番茄紅燒牛肉麵、鹹酥雞、薑汁粉圓豆花等台灣的日常味道，希望能激起不同味蕾火花。」現場芬蘭朋友品嚐後都讚不絕口，讓冷冽的北歐陸地注入一股「台式暖流」。

▲ 料理職人索艾克精心準備多道台式料理讓芬蘭民眾品嚐 / 圖 文化總會 提供

來到晚間重頭戲F:F:F音樂節，由恆月三途打頭陣登場，主唱周慕姿褪去大眾熟悉的諮商心理師角色，化身民謠金屬樂團主唱，以淒美聲線敘述台灣過往歷史記憶，一連帶來〈念伊人〉、〈雁紛飛〉、〈孤燈微微〉等多首作品，獲得觀眾熱烈掌聲，恆月三途表示：「很高興這次能夠來到芬蘭演出，讓北歐的朋友感受在地球的另一端，有一群人把金屬樂玩成不同的樣貌。」恆月三途演出造型由台灣設計師品牌INF打造，服飾上的各種台式品牌印花，也讓現場僑胞感到備感親切。演出結束後，台下的芬蘭樂迷還即時送上剛剛演出時的「素描畫像」，如此快速讓樂團驚喜不已，直呼：「在他們冷靜的外貌下，原來藏著一顆如此熱情的心，太感人了！」

▲ 恆月三途 / 圖 文化總會 提供

每次登台都能轟炸現場的血肉果汁機，即便來到高緯度國家，依舊展現他們強勁台式金屬能量。頂著招牌豬頭造型的主唱GIGO一上場，立刻展現炸裂嘶吼聲，瞬間點燃全場氣氛，隨著負責舞台視訊美術設計的 VJ紀昀，以大量台灣地景、宮廟、招牌和歷史建築點綴，更讓整場演出台味到底。血肉果汁機獻唱〈虎爺〉、〈太子哥〉、〈中港〉等多首歌曲，開心分享：「這次把最台灣味的歌單帶過來給北歐的朋友，讓他們就算沒有到過台灣，也可以感受到台灣的街道風景。」血肉果汁機身穿塗鴉插畫家布雷克所設計，佈滿台中街頭霓虹招牌的「賽博台客」服飾，傳達台灣豐富多樣的文化故事。

▲ 血肉果汁機 / 圖 文化總會 提供

許久未合體演出的閃靈，因為F:F:F音樂節有了重聚機會，恰巧又是在過去熟悉的國家，讓團員感到特別有意義，團長Doris說：「以前唱片公司在芬蘭，對於這裡的回憶都是去開會和很冷的北歐街景，這次為了演出，久違的又拿起貝斯練習，有一種很奇妙的感覺。」除了準備一系列經典作品，閃靈更以英文版方式演繹，包含〈烏牛欄大護法〉、〈暮沉武德殿〉等，帶給台下觀眾十足驚喜。難得回歸舞台，閃靈也邀請知名小提琴手Olli Vänskä合體共演〈百萬遍〉、〈皇軍〉兩首歌曲，當重金屬節奏與弦樂聲響共同齊放時，展現台芬之間深厚情誼之外，主唱Freddy更在最後脫下上衣，露出驚人結實身材，為首屆F:F:F音樂節掀起最大高潮。

▲ 閃靈 / 圖 文化總會 提供

除了三組台灣樂團展現不同風貌金屬之聲，地主芬蘭也祭出國民樂團Korpiklaani、新生代Lost Society，為活動帶來北歐本格金屬樂風，對於能有機會跟台灣樂團交流，曾於2013年來台演出的Korpiklaani感到十分開心，更直呼：「希望之後還有更多台芬之間的音樂交流。」文總也準備與文化部攜手推出的「a-We 金屬徽章搖滾版」贈予演出樂團，並提供現場民眾索取，展現台灣的設計力，以及面對各種處境都能應變的韌性。

▲ 芬蘭樂團Lost Society / 圖 文化總會 提供

▲ 芬蘭國民樂團Korpiklaani壓軸登台 / 圖 文化總會 提供

外交部部長林佳龍表示，音樂跨越語言，「2025歐洲台灣文化年」我們用音樂與歐洲共鳴，已於26個歐洲國家陸續舉辦超過70場台灣藝文活動，這次在北歐冰雪國度芬蘭，由駐芬蘭大使林昶佐，以重金屬音樂劃破夜空寂靜，播下第一顆「台灣文化的北歐種子」，期盼這顆種子隨著音樂之風，在歐洲大陸落地生根，為台灣與歐洲建立更長遠的合作與文化連結。

