林昶佐脫了！閃靈重返舞台 攜芬蘭小提琴手首次台芬金屬外交
▲ 圖 文化總會 提供
台北市 / 林彥廷 綜合報導
響應「2025 歐洲台灣文化年」，外交部指導、文化總會主辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節於昨（27）日在芬蘭首都赫爾辛基登場，由血肉果汁機、恆月三途和駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈，以及兩組芬蘭樂團Korpiklaani、Lost Society，共同帶來一場精采絕倫的演出，當地知名小提琴手Olli Vänskä更驚喜與閃靈聯手共演，搭起台芬友誼橋梁，共創兩國之間從未有過的「金屬外交」。活動前記者會也邀請DJ Sonia Calico播放融合台式樂風的限定組曲，料理職人索艾克則端出紅燒牛肉麵、鹹酥雞等經典小吃，注入滿滿台式精神，驚豔現場芬蘭朋友。
▲ 圖 文化總會 提供
「F:F:F音樂節」是台灣與芬蘭首次以金屬樂作為文化外交的活動，當天下午先以記者會形式，讓當地媒體有機會跟台灣音樂人相見歡。文化總會秘書長李厚慶說：「原先要在芬蘭舉辦音樂節時還有些忐忑，深怕觀眾不認識台灣，不過當得知票券在兩天之內火速索取完畢後，心中大石頭也終於卸下，因此我們能回報的就是，盡全力帶來最精彩的演出！」駐芬蘭大使林昶佐也現身記者會表示，非常榮幸能跟大家一起見證這場用重金屬搖滾搭起的跨國橋樑，不僅加深台芬兩國友誼，也讓更多人知道，金屬樂是可以乘載龐大敘事、複雜感情的音樂風格。
記者會現場將濃厚「台式精神」發揮極致，負責暖場的DJ Sonia Calico，選用多位熟悉音樂人作品，包含阿爆、李英宏、舞炯恩等，甚至許久不見的陳小雲也在赫爾辛基另類獻聲。
▲ DJ Sonia Calico在芬蘭記者會現場注入台式聲響 / 圖 文化總會 提供
擁有「廚房廢寶」之稱的索艾克，則準備多道台式經典料理，攻佔北歐朋友的味蕾，他說：「要跟新朋友介紹台灣，從美食開始最快速！這次特別準備薯泥起司蛋餅、番茄紅燒牛肉麵、鹹酥雞、薑汁粉圓豆花等台灣的日常味道，希望能激起不同味蕾火花。」現場芬蘭朋友品嚐後都讚不絕口，讓冷冽的北歐陸地注入一股「台式暖流」。
▲ 料理職人索艾克精心準備多道台式料理讓芬蘭民眾品嚐 / 圖 文化總會 提供
來到晚間重頭戲F:F:F音樂節，由恆月三途打頭陣登場，主唱周慕姿褪去大眾熟悉的諮商心理師角色，化身民謠金屬樂團主唱，以淒美聲線敘述台灣過往歷史記憶，一連帶來〈念伊人〉、〈雁紛飛〉、〈孤燈微微〉等多首作品，獲得觀眾熱烈掌聲，恆月三途表示：「很高興這次能夠來到芬蘭演出，讓北歐的朋友感受在地球的另一端，有一群人把金屬樂玩成不同的樣貌。」恆月三途演出造型由台灣設計師品牌INF打造，服飾上的各種台式品牌印花，也讓現場僑胞感到備感親切。演出結束後，台下的芬蘭樂迷還即時送上剛剛演出時的「素描畫像」，如此快速讓樂團驚喜不已，直呼：「在他們冷靜的外貌下，原來藏著一顆如此熱情的心，太感人了！」
▲ 恆月三途 / 圖 文化總會 提供
每次登台都能轟炸現場的血肉果汁機，即便來到高緯度國家，依舊展現他們強勁台式金屬能量。頂著招牌豬頭造型的主唱GIGO一上場，立刻展現炸裂嘶吼聲，瞬間點燃全場氣氛，隨著負責舞台視訊美術設計的 VJ紀昀，以大量台灣地景、宮廟、招牌和歷史建築點綴，更讓整場演出台味到底。血肉果汁機獻唱〈虎爺〉、〈太子哥〉、〈中港〉等多首歌曲，開心分享：「這次把最台灣味的歌單帶過來給北歐的朋友，讓他們就算沒有到過台灣，也可以感受到台灣的街道風景。」血肉果汁機身穿塗鴉插畫家布雷克所設計，佈滿台中街頭霓虹招牌的「賽博台客」服飾，傳達台灣豐富多樣的文化故事。
▲ 血肉果汁機 / 圖 文化總會 提供
許久未合體演出的閃靈，因為F:F:F音樂節有了重聚機會，恰巧又是在過去熟悉的國家，讓團員感到特別有意義，團長Doris說：「以前唱片公司在芬蘭，對於這裡的回憶都是去開會和很冷的北歐街景，這次為了演出，久違的又拿起貝斯練習，有一種很奇妙的感覺。」除了準備一系列經典作品，閃靈更以英文版方式演繹，包含〈烏牛欄大護法〉、〈暮沉武德殿〉等，帶給台下觀眾十足驚喜。難得回歸舞台，閃靈也邀請知名小提琴手Olli Vänskä合體共演〈百萬遍〉、〈皇軍〉兩首歌曲，當重金屬節奏與弦樂聲響共同齊放時，展現台芬之間深厚情誼之外，主唱Freddy更在最後脫下上衣，露出驚人結實身材，為首屆F:F:F音樂節掀起最大高潮。
▲ 閃靈 / 圖 文化總會 提供
除了三組台灣樂團展現不同風貌金屬之聲，地主芬蘭也祭出國民樂團Korpiklaani、新生代Lost Society，為活動帶來北歐本格金屬樂風，對於能有機會跟台灣樂團交流，曾於2013年來台演出的Korpiklaani感到十分開心，更直呼：「希望之後還有更多台芬之間的音樂交流。」文總也準備與文化部攜手推出的「a-We 金屬徽章搖滾版」贈予演出樂團，並提供現場民眾索取，展現台灣的設計力，以及面對各種處境都能應變的韌性。
▲ 芬蘭樂團Lost Society / 圖 文化總會 提供
▲ 芬蘭國民樂團Korpiklaani壓軸登台 / 圖 文化總會 提供
外交部部長林佳龍表示，音樂跨越語言，「2025歐洲台灣文化年」我們用音樂與歐洲共鳴，已於26個歐洲國家陸續舉辦超過70場台灣藝文活動，這次在北歐冰雪國度芬蘭，由駐芬蘭大使林昶佐，以重金屬音樂劃破夜空寂靜，播下第一顆「台灣文化的北歐種子」，期盼這顆種子隨著音樂之風，在歐洲大陸落地生根，為台灣與歐洲建立更長遠的合作與文化連結。
更多華視新聞報導
芬蘭學者不懼極權威脅 主流媒體專欄祝台灣生日快樂
音樂家兼外交官！ 林昶佐向芬蘭闡述「台灣經驗」
大港開唱壓軸陣容來了！大家長閃靈回歸、「亞洲貓王」唐嘉鴻受邀參戰
其他人也在看
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 4 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 5 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 6 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 5 小時前
民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」
即時中心／劉朝陽報導吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。民視 ・ 5 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 1 天前