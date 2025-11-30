政治中心／王云宣、陳威余 台北報導

文化總會日前在芬蘭赫爾辛基舉辦音樂節，駐芬蘭大使、同時也是閃靈樂團主唱的林昶佐，受邀登上國際舞台，他現場以"死亡金屬腔"問候，甚至還脫掉上衣，秀出精實肌肉，讓台下觀眾嗨翻，被封為成功的"重金屬外交"，不過同一時間，北美洲的外交現況則令外界擔憂，因為曾主張和台灣斷交的在野黨，在大選中爆冷勝出。





林昶佐芬蘭文＂死腔＂打招呼 秀八塊肌開唱重金屬音樂

駐芬蘭大使林昶佐登上位在芬蘭首都的音樂節 唱到一半當場脫下上衣秀出八塊肌（圖／文總提供）

駐芬蘭大使林昶佐：「僅代表台灣總統跟人民向大家問好。」

駐芬蘭大使林昶佐，登上芬蘭首都音樂節，一口在地語言搭配死腔，讓氣氛嗨到最高點，林昶佐帶領閃靈樂團，上演重金屬外交，高潮一波接一波，唱到一半，更是來個大放送，林昶佐脫下黑色背心往地上一丟，秀出結實八塊肌，展現久違的狂野面，49歲的肉體，外國網友驚呼「太狂了吧」、「快50歲還保持這樣，真的帥炸」，直呼是「最酷的外交行動」。





49歲的林昶佐露出八塊腹肌 讓網友驚呼＂真的很狂＂（圖／文總提供）









以金屬樂進軍國際舞台，台芬外交再突破，不過同一時間，位在加勒比海的聖文森，大選結果讓國人憂心，因為掌權超過24年的總理龔薩福，爆冷敗選，由親中的新民主黨贏得執政權，曾揚言要和台灣斷交，友邦是否會再減一？

立委（民）王定宇：「台灣目前跟聖文森，在各項的榮邦計畫，以及人道經貿相關合作，其實關係非常密切，目前為止，雖然在野的新民主黨贏得選舉，但是邦交暫時看起來是沒有大的問題。」





聖文森前總理龔薩福掌權20多年 在這次大選爆冷落敗（圖／資料畫面）









外交部透過聲明打破疑慮，強調已向新任總理表達祝賀，兩國建交44年，邦誼篤睦，會持續攜手合作，而位在中美洲、2023年和台灣斷交的宏都拉斯，當地時間30日也要舉行總統大選投票，民調前兩名的候選人都公開承諾，一旦當選將立即與台灣恢復正式外交關係，並與中國斷交，隨著選舉結果台灣時間周一晚上可能揭曉，宏都拉斯是否可能與台灣復交，將牽動國際局勢。

