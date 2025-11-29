林昶佐芬蘭開唱全場爆滿 台式金屬樂開拓北歐市場

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基28日專電）文化總會在赫爾辛基舉辦F:F:F音樂節，閃靈、血肉果汁機、恆月三途3組台灣金屬樂團展現超水準演出，全場爆滿的樂迷以歡呼、搖頭、拍手、高舉雙手、比搖滾手勢熱烈回應。這場文化外交活動吸引當地音樂產業推廣人出席，可望為台灣樂團開拓海外市場創造實質機會。

文化總會「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節27日登場，演出場地Tiivistämö是芬蘭知名金屬樂活動據點，被視為新生代樂團的搖籃。台灣樂團能在此演出，具有重大象徵意義。

3組台灣樂團面對異國觀眾毫無懼色，在場面的熱度掌控、金屬聲線的跌宕起伏、舞台效果的魅力等各方面都展現國際級演出的水準。儘管3個樂團基本都以台語或中文等母語演唱，但音樂的感染力不分語言，直接傳遞出高漲而有共鳴的情感，迅速與芬蘭樂迷建立熱情而直接的互動。

駐芬蘭代表、同時也是閃靈主唱的林昶佐在演出中大喊「我是金屬外交官」，引爆全場熱烈歡呼。演出尾聲，被譽為「芬蘭國民樂團」的Korpiklaani邀請林昶佐上台，共同演唱經典名曲Vodka，將氣氛推向最高潮，為這場跨國音樂盛會畫下完美句點。現場也透過視覺藝術和服裝設計展現台灣文化創意。

活動當天的記者會不僅吸引多家媒體出席，更有音樂產業推廣人到場，顯示芬蘭音樂產業對台灣樂團的高度興趣。這場文化外交活動可望為台灣金屬樂團拓展海外樂迷與市場，創造包括未來北歐巡演、唱片發行等實質的產業交流機會。

文總秘書長李厚慶受訪表示，文化總會到不同國家都會依照當地特性或喜好來連結、對接台灣不同的文化主題。這次選擇芬蘭，正因為芬蘭是全球重金屬樂團密度最高的國家，而台灣在重金屬音樂也有非常多優秀樂團，「透過一樣對重金屬音樂的喜愛，這樣的交流是最快的」。

他指出，來自國內的樂團在創作內容上都在講台灣的故事，「這是最好的方式」。此次活動讓許多芬蘭媒體、社群、甚至音樂組織感到好奇與興奮，文總也希望透過這樣的模式讓芬蘭朋友對台灣產生興趣，「接下來更希望他們可以買張機票來到台灣玩」。

李厚慶表示，「文化的形式是最有穿透力的，可以跨越語言的隔閡」，明年在亞洲、歐洲、北美都有計畫正在討論，透過音樂、設計、美食等形式，把台灣文化與自由、人權等價值帶向世界。（編輯：陳慧萍）1141129