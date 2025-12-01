即時中心／温芸萱報導

文化總會在赫爾辛基舉辦F:F:F音樂節，閃靈、血肉果汁機、恆月三途等台灣金屬樂團演出精彩，林昶佐身兼駐芬蘭代表與閃靈主唱，高喊「我是金屬外交官」引爆全場。然而，民眾黨台南黨部執行長江品璁昨（30）日竟發文酸林昶佐沒當兵，引發網友砲轟。網紅四叉貓更直言，「意圖使人再複習，民眾黨主席黃國昌也沒當兵」，並批評，黃國昌近視不當兵後做雷射手術，與故意吃胖逃兵無異。

文化總會近日在芬蘭赫爾辛基舉辦F:F:F音樂節，邀請台灣金屬樂團閃靈、血肉果汁機與恆月三途演出。演出中，駐芬蘭代表、閃靈主唱林昶佐熱情喊出「我是金屬外交官」，引發全場熱烈掌聲，展現台灣音樂實力。

廣告 廣告

快新聞／林昶佐芬蘭開唱！江品璁酸「沒當兵」 四叉貓：意圖使人複習黃國昌也沒當

駐芬蘭代表、閃靈主唱林昶佐。（圖／文總提供）

不過，民眾黨台南黨部執行長江品璁昨日在社群貼文酸言，指林昶佐未服兵役，引發網友熱議。多名網友在貼文下留言反擊，直指「連你們黨主席都沒當兵，你好意思討論這個？」、「黃國昌一日北高跟我說不能當兵？」、「你怎麼都沒質疑過連公子蔣公子呢？、」「國民黨基因都不太好，他們好多二代都不能當兵」。

快新聞／林昶佐芬蘭開唱！江品璁酸「沒當兵」 四叉貓：意圖使人複習黃國昌也沒當

民眾黨台南黨部執行長江品璁。（圖／民眾黨直播）

網紅四叉貓也在社群平台怒嗆，「江品璁意圖使人再複習，民眾黨主席黃國昌也沒當兵」。四叉貓更表示，黃國昌因近視確定不當兵後就去做雷射手術，形容「這跟故意先吃胖逃兵之後再減回來有啥不同？」。









原文出處：快新聞／林昶佐芬蘭開唱！江品璁竟酸「沒當兵」 四叉貓回擊：黃國昌也沒服兵役

更多民視新聞報導

侯漢廷喊兵役「這麼改」！卓冠廷轟：政策滑坡到北韓

周曉芸空降逼走李有宜？ 謝立功：我要是她「我一定也不舒服」

退休校長玉山失聯多日 今晨尋獲遺體

