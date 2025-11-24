林昶佐赫爾辛基街頭「突爆出死腔」嚇爛路人！芬蘭網友真實評價曝光



政治中心／綜合報導



駐芬蘭大使林昶佐常在社群分享當地工作趣事，今（24日）他就在限時動態轉發一段接受《赫爾辛基晚報》影音專訪的片段，趁著「閃靈」要在芬蘭首都赫爾辛基舉辦聯合演唱會之際，登上主流媒體分享台灣面對威權擴張的處境，同時也分享自己如何從藝術家和外交官不同身分取得平衡，他提及採訪團隊相當有創意，邀請他在街頭拍攝一段「即興死腔」觀察路人反應，此段影片在網路曝光之後，也激起芬蘭網友討論。









林昶佐赫爾辛基街頭「突爆出死腔」嚇爛路人！芬蘭網友「真實評價」被挖出：太…

林昶佐不時在社群分享芬蘭的工作日常。（圖／翻攝自林昶佐@Threads）

林昶佐即將於本週27日帶領「閃靈」與「Crescent Lament恆月三途」、「血肉果汁機」等來自台灣擁有滿滿「獨特個性」音樂團體，來到芬蘭首都與當地金屬樂團Korpiklaani、Lost Society來一場聯合演出，作為全世界第一位以「重金屬音樂家」身分進入國會的先驅者，也吸引當地媒體《赫爾辛基晚報》報導採訪，介紹林昶佐作為外交官，卻在首都赫爾辛基「做這件事」震驚大眾，畫面拍下林昶佐站在建築階梯前展現死腔，除此之外還現身地下道開扯嗓，讓路人行經時投以好奇的眼光，林昶佐則在嘶吼之後露出靦腆表情，反差模樣全被捕捉。







報導提及林昶佐，把這份背負台灣滿滿期盼、使命，一路來到芬蘭耕耘的工作視為「命運」，同時也預告林昶佐即將於27日登台演唱的消息，點出明明林昶佐平時在大使館內被遊客簇擁拍照的人，如今竟也登台展項不一樣表演，林昶佐本人則在今日轉發該則報導，分享這次採訪印象深刻之處，他透露外界通常都認為芬蘭人嚴肅又內向，但這次專訪卻非常有趣又活力滿滿，他透露：「我們最後進行了一場非常投入的對話，還在赫爾辛基展開了一場超級瘋狂的影片拍攝行程。」。

林昶佐提到自己在專訪做了瘋狂嘗試。（圖／翻攝自林昶佐@IG）





林昶佐在赫爾辛基街頭爆出死腔的片段在網路曝光之後，也引發芬蘭網友討論，其中許多芬蘭網友相當在意林昶佐站在一棟白色建築的階梯前畫面，質疑「國會大廈被刷成白色了嗎？」，指出畫面可能會誤導成林昶佐站在國會大廈前演唱，幽默表示「吼得太猛了，連建築物都要變形了。」，不過也有芬蘭網友稱讚，認為林昶佐的外交「手腕」相當巧妙：「這才是頂級的外交手段！」、「頂尖的！」。

