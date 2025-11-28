林昶佐露出精壯身材領軍唱進芬蘭！ 血肉果汁機跟進嗨翻全場

「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節。（圖／文總）

記者林政平報導／ 前立法委員林昶佐日前遠赴芬蘭擔任台灣駐芬蘭大使，近日成功促成「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節，27日終於在芬蘭首都赫爾辛基登場，由血肉果汁機、恆月三途和駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈，以及兩組芬蘭樂團Korpiklaani、Lost Society，共同帶來一場精采絕倫的演出，當地知名小提琴手Olli Vänskä更驚喜與閃靈聯手共演，搭起台芬友誼橋梁，共創兩國之間從未有過的「金屬外交」。

每次登台都能轟炸現場的血肉果汁機，即便來到高緯度國家，依舊展現他們強勁台式金屬能量。血肉果汁機獻唱〈虎爺〉、〈太子哥〉、〈中港〉等多首歌曲，開心分享：「這次把最台灣味的歌單帶過來給北歐的朋友，讓他們就算沒有到過台灣，也可以感受到台灣的街道風景。」血肉果汁機身穿塗鴉藝術家布雷克所設計，佈滿台中街頭霓虹招牌的「賽博台客」服飾，傳達台灣豐富多樣的文化故事。有趣的是，血肉果汁機2013年因為閃靈而到德國演出，時隔十年多後，再次到歐洲演出也是和大哥閃靈一起，這趟對他們來說別具意義！

許久未合體演出的閃靈，因為F:F:F音樂節有了重聚機會，恰巧又是在過去熟悉的國家，讓團員感到特別有意義，團長Doris說：「以前唱片公司在芬蘭，對於這裡的回憶都是去開會和很冷的北歐街景，這次為了演出，久違的又拿起貝斯練習，有一種很奇妙的感覺。」除了準備一系列經典作品，閃靈更演唱了久違的英文版，包含〈烏牛欄大護法〉、〈暮沉武德殿〉等，讓許多等了十幾年的芬蘭歌迷都興奮跟唱起來。

難得回歸舞台，閃靈也邀請知名小提琴手Olli Vänskä合體共演〈百萬遍〉、〈皇軍〉兩首歌曲，當重金屬節奏與弦樂聲響共同齊放時，展現台芬之間深厚情誼之外，主唱Freddy更在最後脫下上衣，露出驚人結實身材，為首屆F:F:F音樂節掀起最大高潮。

