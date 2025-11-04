林昶佐首登「北歐網路安全論壇」 談台灣資安經驗

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩4日專電）駐芬蘭代表林昶佐受邀參加在赫爾辛基舉辦的「北歐網路安全論壇」，在主舞台圓桌論壇與芬蘭數位安全專家針對「混合影響」對談。林昶佐是2017年該活動開辦以來，首次邀請的台灣講者。

「北歐網路安全論壇」（Cyber Security Nordic）是北歐最大的資訊安全、認知戰主題的國際論壇，今年由芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）開場致詞。

林昶佐與芬蘭安全委員會（Security Committee of Finland）前秘書長西德柏（Aapo Cederberg）、歐盟混合威脅防制卓越中心（Hybrid CoE）主任塞弗萊寧（Jukka Savolainen）同台，針對混合影響（Hybrid Influence）台灣與歐洲的經驗、觀點討論。

林昶佐分享台灣因為獨特的地緣政治位置，在過去幾年來面對假訊息、外國影響等資訊戰的經驗，以及行政與立法部門所做的努力。

他特別點出過去10年來，台灣公民社會的蓬勃發展，因應認知戰而出現了不同工作重點的民間團體，互相合作，強化了台灣社會的韌性。雖然如此，獨裁政權運用科技日新月異，情勢仍不容樂觀。

論壇主持人資深記者蘭坦寧（Jussi-Pekka Rantanen）對林昶佐與「台灣民主實驗室」日前在芬蘭資安季刊Cyberwatch Finland發表的文章內容發問，中國不只是對台灣進行認知戰，還包括周邊鄰國甚至是東歐國家，「中國最終的目的是什麼？」

林昶佐回答，中國跟所有的極權國家一樣，希望破壞民主國家的根基，進一步改變國際秩序能夠朝著他們希望的方向前進，鞏固獨裁政權的利益。

同台講者也分享芬蘭面對俄羅斯認知戰的經驗，以及中國與俄羅斯的緊密關係。他們認為台灣與芬蘭應該要合作因應這些嚴峻的挑戰，共同強化彼此的民主韌性。

對談中，林昶佐提到台芬交流的方向，他認為芬蘭公民的資訊、媒體識讀能力很受國際肯定，不同文化背景的國家，如何能夠培養出這樣強韌的識讀能力，值得台灣深度交流學習。

「北歐網路安全論壇」每年聚集北歐政府機關、學者專家、民間單位超過2000人參與，是北歐最大的資訊安全、認知戰主題國際論壇。今年討論的主題為風險管理與合作、歐洲數位化安全以及民主與數位政策的交集。（編輯：唐聲揚）1141104