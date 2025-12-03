林昶佐「重金屬外交」遭批作秀 外交人士：台灣軟實力引發歐陸共鳴

林昶佐在赫爾辛基「F:F:F音樂節」登台演出。 圖：翻攝自林昶佐臉書

[Newtalk新聞] 我駐芬蘭代表林昶佐日前於赫爾辛基「F:F:F音樂節」登台演出，備受關注。不過，媒體以「作秀」、「出口轉內銷」為題發表評論，質疑現場僅數百人參與、缺乏當地關注。對此，一位外交人士直斥，這是對現代「公眾外交」與國際關係的陌生甚至是缺乏常識，事實上林昶佐上任數月以來橫掃芬蘭主流媒體與全球網路社群的實績，台灣文化軟實力在國際社會正在歐陸引發深層共鳴。

一名外交人士指出，部分國內特定媒體所謂「缺乏當地主流關注」的質疑，真相卻是截然不同。自林昶佐擔任芬蘭代表以來，芬蘭媒體對於台灣的關注度就創下歷史新高。他列舉，芬蘭地位相當於美國《時代雜誌》的權威刊物《Suomen Kuvalehti》（芬蘭畫報），近期刊登林昶佐的大篇幅專訪，使其成為創刊以來首位受訪的亞洲政政治人物。

此外，芬蘭發行量最大的報紙《Helsingin Sanomat》（赫爾辛基日報）及知名大眾媒體《Ilta-Sanomat》（晚報），也都以顯著版面報導林昶佐，內容不僅觸及音樂，更深入探討台芬地緣政治與安全合作。近日連芬蘭黃金時段電視節目《Efter Nio》也邀請林暢談台灣議題。該外交人士說，這些跡象正顯示，台灣正成功打入芬蘭主流社會，而林透過自己獨特的重金屬身份，更讓台灣議題從冷門的外交版面，躍升至芬蘭大眾視野。

林昶佐重金屬外交。 圖：翻攝自林昶佐臉書

該人士說，至於演唱會場地「僅容納四百人」的酸民語法，對照林昶佐此次演出的片段在網路上引發了現象級的傳播，這樣的批評更成為笑話，因為幾乎在同時間，美國最大的網路論壇 Reddit 上，這項活動的相關影片登上「NextFuckingLevel」熱門版面，並且迅速累積超過 6 萬 7 千個讚（Upvotes）與數千則討論。國際網友多數的留言不外乎讚嘆：「這就是最棒的大使（This is how you ambassador）」、「指派他去芬蘭簡直是智商 200 的決定」，影響力甚至跨越地緣政治藩籬。

一向和西方社會對立的俄羅斯，其最具影響力的娛樂網站《Fishki》更少見以正面趣味的角度報導此事，形容這位搖滾大使成功吸引了芬蘭官員「主動求票」；新加坡主流網媒《Mothership》亦跟進報導。這些數據證明，這場活動並非「自嗨」，而是台灣外交部門精準利用社群演算法，將台灣形象傳遞給全球數百萬年輕受眾，達到了傳統外交酒會無法企及的觸及率。

外交人士分析，林昶佐的策略並非單純的表演，而是針對芬蘭作為「全球金屬樂團密度最高國家」的國情，所進行的「精準外交」，將重金屬音樂轉化為共同語言，成功接觸到傳統外交途徑難以觸及的芬蘭政要與文化圈核心人士。他說，相較於中國外交官近年在國際上頻繁出現的「戰狼」言行與僵化形象，林昶佐所展現的自由、奔放與創意，恰好成為台灣民主價值最生動的代言。有趣的是，批評林昶佐和外交部的特定媒體，對於近期引發日中爭執的「斬首說」卻是不發一語至今，甚而多數時間站在北京立場攻擊日方。

該人士說，特定媒體將創新的文化外交貶抑為「作秀」，反映其對於現代國際傳播趨勢的陌生，以及對國際觀的缺乏。他說，當全球都在為這位台灣以及「非典型外交官」喝采，並透過其重新認識台灣時，國內輿論更應看見這股軟實力背後的戰略價值，且林證實台灣的外交不必總是西裝筆挺地處於守勢，也可以用一聲嘶吼，自信地贏得國際社會的掌聲與尊重。

