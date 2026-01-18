林智信油畫雕塑個展 開幕

台中市港區藝術中心即日起至3月8日，於中心展覽室A隆重推出「九十·藝境︱林智信油畫雕塑個展」。此展原為藝術家林智信九十的重要創作回顧，但林智信老師不幸於去年12月31日辭世，令藝壇深感不捨，因此這次展覽也成為向其一生藝術成就致敬的重要展出，台中市政府文化局誠摯邀請民眾走進展場，緬懷一位以藝術深情回應土地與時代的國寶級藝術家。

（見圖）港藝展出林智信交趾陶作品《自在觀音》。

文化局副局長施純福致詞時表示，林智信出身台南鄉間，就讀台南師範學院（今台南大學）期間，正值印象派藝術風行，豐富的色彩語彙與對當下生活的凝視，成為他一生不變的創作根基。尤其深受法國印象派大師波納爾（PierreBonnard）影響，林智信始終堅持以自身感受與生活經驗為創作核心，不隨潮流更迭而動搖風格，透過色彩與筆觸，記錄眼前所見、心中所感，為時代留下真實而溫暖的印記。

藝術家林智信之子林俊賢表示，林智信一生以「情牽本土」為創作核心，曾以長達248公尺的長卷油畫《芬芳寶島》在藝術史上留下珍貴印記，雖然這次展覽未展出此作，但觀眾仍可欣賞其花卉、靜物、人體藝術及雕塑等多元創作，完整呈現藝術家在平面與立體創作上的深厚造詣。