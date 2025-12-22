林智勇涉假車禍詐保解職 宜蘭市代會主席換人吳建基補選勝出

宜蘭市民代表會今天辦理主席補選，由無黨籍副主席吳建基勝出。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕5連霸的無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇涉假車禍詐保，判刑4年6月、褫奪公權3年定讞後被解職，宜蘭市代會今天(22日)辦理主席補選，現有15席代表投票，無黨籍副主席吳建基以12票勝出。

林智勇出身宜蘭政治世家，伯父林榮星曾任2屆議長，父親林李榮華也當過縣議員，林智勇首度當選宜蘭市民代表就選上主席，並完成5連霸，當了將近20年主席，被解職後，主席換人做，宣告宜蘭市代會改朝換代。

63歲的吳建基曾任2屆宜蘭市南橋里長、4屆宜蘭市民代表，3年前當選副主席，林智勇因案被羈押後，去年12月起代理主席職務，今天主席補選結果，以12票比3票擊敗宜蘭市民代表林飛身，隨即宣誓上任，任期到明年12月25日。

吳建基感謝宜蘭市代會同仁力挺，他期許未來1年任期，扮演好主席角色，與全體代表共同打拚，除了監督宜蘭市公所施政，也要做好為民服務工作，讓宜蘭市向前邁進。

林智勇4年前以宜蘭市代會公務車製造假車禍，企圖詐領140萬元保險金未遂，一審判刑4年6月、褫奪公權3年，2審維持原判，林不服再上訴，最高法院認定原判決認事用法並無違誤，今年11月14日駁回，全案定讞，市民代表及主席一併被解職。

宜蘭市民代表會。(記者江志雄攝)

5連霸的宜蘭市民代表會主席林智勇涉假車禍詐保，判刑4年6月、褫奪公權3年定讞後被解職。(資料照，記者江志雄攝)

