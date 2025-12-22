林智勇涉詐保定讞 宜市代表會補選主席吳建基勝出

（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）連5屆擔任宜蘭市民代表會主席的林智勇，因涉假車禍詐保未遂，遭判刑4年6月，褫奪公權3年定讞後遭解職，代表會今天召開臨時會補選主席，投票結果由副主席吳建基當選。

經投票後，吳建基獲得12票，宜蘭市民代表林飛身則得到3票支持，由吳建基當選宜蘭市民代表會主席，投票結束後立即宣誓就職，任期至明年12月25日。

63歲吳建基曾任2屆宜蘭市南橋里長、4屆宜蘭市民代表，當選主席前擔任宜蘭市民代表會副主席職務，他向中央社記者表示，承蒙宜蘭市民代表的支持，往後的1年他會繼續為市民服務，持續為市政建設打拚。

根據判決，林智勇於民國110年6月17日駕駛自用小客車（以下稱A車）行經宜蘭市大福路時，不慎自撞路旁電線桿、水泥護欄，車身嚴重毀損，修車費需新台幣140萬元，但因這輛車僅向保險公司投保丙式車體損失險，自撞事故非理賠範圍；而林智勇擔任市民代表會主席的公務配車（以下稱B車），有向其他保險公司投保甲式汽車車體損失險。

判決表示，林智勇為了以保險金支付修車費，於A車自撞當晚，先由林智勇駕駛A車到宜蘭市大福路，他的陳姓司機駕駛B車搭載服務處的鄧姓男子跟隨在A車後方，待林智勇調整A車角度後，陳姓司機就駕駛B車撞擊A車後方保險桿，製造B車追撞A車的假象，再向警方報案。（編輯：張銘坤）1141222