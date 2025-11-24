林智勝公益名人賽募310萬 捐助基層棒球
本報綜合報導
球星林智勝日前號召演藝圈好友、體壇名人參與林智勝公益高爾夫球名人賽，這次的賽事共捐出新台幣310萬元給「台灣原住民族棒球運動發展協會」，作為推廣基層棒球使用。
林智勝本次活動號召眾多球星、藝人與跨界名人共襄盛舉，有職棒球星王勝偉、王金勇、林子偉、胡金龍、高國輝、陳鏞基與職籃球星陳信安，還有藝人竇智孔、陳志強、Darren（邱凱偉）、民雄、楊大正、康茵茵與高球選手彭婕、林義淵、葉欣寧，高球主播邱薇而、秘魯公主Eva、樂天女孩小紫等人。
陳志強與Darren熱情站台，2人不只在球場上帥氣揮桿，更用行動支持原住民青少年的棒球夢。Darren透過新聞稿表示，「最重要的是能幫助偏鄉小朋友，讓他們的棒球夢延續下去」。
問起近況，陳志強坦言，本來和妻子曾智希準備今年開始備孕，但因接到好劇本，只能讓計畫往後延，「其實我們都蠻急的，但還是要先努力存一點給小孩，讓他以後生活更好。」透露夫妻倆年底都會加入民視新8點檔，只是不一定會有交集。
Darren則分享「浪花兄弟」近況，坦承雖然尚未有明確計畫，但兩人正在積極準備，期待能重返各大音樂節或跨年舞台。
其他人也在看
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 13 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 10 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 14 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 11 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
周子瑜手寫信全文曝光淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職／樂天桃猿員工獎金、旅遊超寒酸！ CEO承諾數字：會讓大家開心
樂天桃猿今年挺過一整季的負面風波，在季末靠著全隊團結一心，以「下剋上」奪得台灣大賽冠軍，然而奪冠後後勤行政的獎金及員工旅遊相當寒酸，樂天桃猿代理CEO森井誠之回應，今年有準備獎金給隊職員，預計12月發放，並承諾「會讓大家開心的數字！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃漏稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後全面消失於中國娛樂圈。近年她靠海外作品重新累積聲量，今年更憑馬來西亞電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，原本被視為她「重新出發」的重要時刻，中國網友也紛紛留言稱她「勵志」、「終於守得雲開」。然而，范冰冰奪影后的消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中職》樂天桃猿宣布森井誠之暫代執行長 積極改造球員及團隊營運環境
中華職棒大聯盟36年球季冠軍樂天桃猿隊，11月23日發布消息，將於11月24日下午召開記者會，將分享最新消息，樂天集團高層、桃猿高層將連袂出席，確認由森井誠之出任桃猿代理執行長。Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 5 小時前
NBA／誰不想看4位MVP連線？ 官網大推貝林傑重返道奇
大聯盟休賽季自由球員動向備受矚目，日前官網列出7位應該考慮重返母隊的選手，其中貝林傑（Cody Beliinger）榜上有名，被點名和道奇再續前緣。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「八點檔娜美」體力驚人！魔鬼行程曝 自豪：很敢玩
「八點檔娜美」體力驚人！魔鬼行程曝 自豪：很敢玩EBC東森娛樂 ・ 1 天前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 9 小時前