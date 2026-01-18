林智勝新職位曝光！ 味全龍教練團改組拚重返季後賽

【施養正／綜合報導】中華職棒味全龍隊18日公布新賽季教練團，總教練仍由葉君璋擔任。另外，新延攬樂天前主帥古久保健二、統一獅前投手教練納瓦洛等人。去年賽季後退休的球星林智勝，則將轉任一軍助理打擊教練。

味全龍球團指出，古久保健二新賽季將擔任巡迴統籌教練；彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練，並擔任總教練輔佐，協助攻擊策略規劃與執行；納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練。

廣告 廣告

此外，原一軍投手教練黃亦志轉任投手協調教練，銜接一、二軍投手養成與發展；原野手統籌教練丘昌榮轉任一軍首席教練；林智勝則轉任一軍助理打擊教練，傳承多年實戰經驗，協助年輕選手成長。

至於二軍教練團調整，原守備統籌教練劉榮華接任二軍總教練，持續深化農場訓練與養成方向；張家浩轉任外野守備教練；陳家駒轉任二軍助理打擊兼基地教練。

球團表示，本次教練團調整，不僅著眼於一軍戰力的強化，更重要的是建立更完整、連貫的一、二軍與農場養成體系。期待透過具備國內外經驗的教練團合作，讓選手在技術、觀念與心態上全面成長，打造能長期競爭的球隊基礎。2026年球季，全隊將以更高標準自我要求，朝重返季後賽並奪下總冠軍的目標全力邁進。

味全龍18日公布新賽季教練團名單。球團提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

30天連換3東家！鄭宗哲落腳大都會

獨家｜大S離世一年 汪小菲、徐家重啟談判！扶養費之爭露曙光

獨家投訴｜女美容師散步被黑狗狠咬 手肘肌肉遭扯咬一大塊

