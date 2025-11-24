林智勝號召公益名人賽 募款全捐助原民基層棒球

（中央社記者洪素津台北24日電）球星林智勝日前號召演藝圈好友、體壇名人參與林智勝公益高爾夫球名人賽，這次的賽事共捐出新台幣310萬元給「台灣原住民族棒球運動發展協會」，作為推廣基層棒球使用。

林智勝本次活動號召眾多球星、藝人與跨界名人共襄盛舉，有職棒球星王勝偉、王金勇、林子偉、胡金龍、高國輝、陳鏞基與職籃球星陳信安，還有藝人竇智孔、陳志強、Darren（邱凱偉）、民雄、楊大正、康茵茵與高球選手彭婕、林義淵、葉欣寧，高球主播邱薇而、秘魯公主Eva、樂天女孩小紫等人。

陳志強與Darren熱情站台，2人不只在球場上帥氣揮桿，更用行動支持原住民青少年的棒球夢。Darren透過新聞稿表示，「最重要的是能幫助偏鄉小朋友，讓他們的棒球夢延續下去」。

問起近況，陳志強坦言，本來和妻子曾智希準備今年開始備孕，但因接到好劇本，只能讓計畫往後延，「其實我們都蠻急的，但還是要先努力存一點給小孩，讓他以後生活更好。」透露夫妻倆年底都會加入民視新8點檔，只是不一定會有交集。

Darren則分享「浪花兄弟」近況，坦承雖然尚未有明確計畫，但兩人正在積極準備，期待能重返各大音樂節或跨年舞台。（編輯：李亨山）1141124