林智勝一身白衣現身林光寧追思會！引退賽合作蕭敬騰 私下交情深厚

記者鄭尹翔／台北報導

林智勝現身林光寧追思會。（圖／記者趙于瑩攝影）

資深藝人林光寧因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬日前正式發布訃聞，並於 1 月 8 日在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。追思會當天，不少政商與演藝圈好友到場致意，其中曾與蕭敬騰有密切合作、甚至邀請他參加引退賽演出的「大師兄」林智勝，也特別現身追思會，向林光寧表達哀悼之意，場面莊嚴溫馨。

靈堂佈置以林光寧生前最喜愛的「白色」為主色系，整體風格簡潔而溫暖，遺照則選用他過往帥氣又燦爛的照片，身穿襯衫背心、露出開懷笑容，靈堂前方同樣擺滿白色花朵，象徵家屬希望用祝福而非哀傷送別摯愛親人。

林有慧在訃聞中提到，父親一生性格開朗、喜歡熱鬧，也非常珍惜與親友相聚的時光，因此家屬特別以「白色」作為追思會主題，邀請親友穿著白色服裝出席，期盼用笑容與回憶，替父親舉辦一場溫馨、不哀傷的「畢業典禮」。

追思會現場也湧入大量花籃致意，背板名冊中可見張小燕、張清芳、張惠妹等天后級人物送花悼念，此外包括林俊傑、李千娜等近百位演藝圈好友也紛紛致意，足見林光寧在圈內深厚的人緣與輩分。

