林智堅告贏獲賠30萬！他「1字評民眾黨」批陳智菡：不知反省

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市議會民進黨團總召陳建名痛批陳智菡。（圖／翻攝畫面）

民眾黨立院黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，遭林智堅提告求償。台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴，要賠償林智堅30萬。對此，新竹市議會民進黨團總召陳建名今（21日）痛批，「陳智菡的行為不知反省、厚顏無恥，整個黨都是在敗壞社會風氣。」

陳建名表示，陳智菡徹頭徹尾已經是被法院認證的造謠仔，「和民眾黨的特性一樣，就是一個字「騙」，整個民眾黨就像一個大型的詐騙集團，騙術愈高明，在民眾黨愈能上位。」

陳建名痛批，「陳智菡的行為不知反省、厚顏無恥，整個黨都是在敗壞社會風氣。」陳建名說，法院判決出爐，就是還給新竹馬偕醫院以及林智堅市長一個公道。

對於判決，陳智菡昨日也在臉書回應，指出自己發言內容攸關公共利益 ，並經合理查證，且是對可受公評事項進行合理評論，「對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。」陳智菡表示，自己的發言不僅經合理查證，更是針對公眾議題提出合理質疑，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

