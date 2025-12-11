林智群律師：台灣一點不小欸，整天吹飛彈洗地，你老共有那麼多飛彈嗎？

記者李鴻典／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中表示，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課，相關言論引發熱議，不少藍白人士開砲。林智群律師說，台灣一點不小欸，36000平方公里，哪裡小？整天吹飛彈洗地，你老共有那麼多飛彈嗎？

習近平南海大閱兵(圖/翻攝自軍報記者)

林智群律師指出，有人頭帳號說台灣那麼小，飛彈過來，大家往哪裡跑，還能上課上班？台灣一點不小欸，36000平方公里，哪裡小？金門面積150平方公里（台灣島面積1/240），823砲戰被打了47萬發砲彈，也沒怎麼樣。

林智群律師進一步說明，老共要在台灣造成金門那時的破壞，至少要有47萬枚*240倍的飛彈（中國目前只有2000-3000枚）、長程火箭彈可以打過台灣海峽。整天吹飛彈洗地，你老共有那麼多飛彈嗎？

而且台灣海峽100-130公里，限制了中國飛彈跟火箭彈的射程跟彈頭威力（要飛得越遠，裝的燃料就多，彈頭就小）。講得好像傾盆大雨，結果是毛毛雨。

林智群律師也提到，烏克蘭在打仗，首都基輔也是被飛彈攻擊。然後在基輔還可以搭uber、刷信用卡，烏克蘭農產品還是繼續種植出口賺錢。白癡才會以為打仗就什麼事情都不用做，飛彈來一次，就要在防空洞躲一輩子，坐在家裡沒收入，你可以撐多久？沒被飛彈打到，沒工作的你也會餓肚子啦！

苗博雅昨則強調，「我提出一種想定，可能的情境，就被扭曲成鼓吹戰爭、美化戰爭、好可怕、沒人性、要別人去死。這就是標題殺人法嘛」。

苗博雅受訪時進一步指出，批評基於事實，哪一句講不對？「但我從來沒講過馬照跑舞照跳，發明不存在的話批評我，就是典型認知戰」。海內外智庫都曾兵推，中共閃電戰奪取外島，封鎖台灣，共軍就不用打死傷慘重的戰役。在中共封鎖下維繫生活，就是全社會防衛韌性。

苗博雅呼籲，台版鐵穹要盡速建置，國防，民防要來建置，防空系統讓我們能長期抵抗中共，強化民防法治，不是要大家上戰場，而是大家在危機發生可以維持基本需求。

