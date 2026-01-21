林智群律師：唱衰台積電的人，趕快去放空台積電啦！不然都是嘴炮！

記者李鴻典／台北報導

台美新關稅協議近日拍板，台積電將擴大在美投資、興建多座晶圓廠，有聲音稱「台積電變成美積電」。經濟部發文說明台積電未來十年佈局，力挺「台積電不會變美積電」，林智群律師則說，大概25年前，他媽媽還在某電子廠上班幾十年，突然一聲令下，整個廠都裁掉，全部員工資遣，老闆要西進大陸，因為中國員工更便宜。這個才是掏空台灣啦！

林智群律師也說，那些唱衰台積電的人，趕快去放空台積電啦！不敢用自己的錢真槍實彈，都是嘴炮！

林智群律師表示，台積電現在不但沒裁人，還要一直擴廠，就算去美國設廠，也是找一堆台灣工程師過去，哪裡掏空？

廣告 廣告

林智群律師質疑，把台積電賣給紫光，不是掏空，台積電去上海設廠，不是掏空，台積電去美國投資設廠，就是掏空？這些小藍白的邏輯真奇怪。

林智群律師也說，那些唱衰台積電的人，趕快去放空台積電啦！不敢用自己的錢真槍實彈，都是嘴炮！

林智群律師還貼出新聞：「台積電4成產能搬到美國 謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了」。他說，對於這種人，他的回應一律如下：關稅談判結束，台積電股股票漲翻天，股東都不擔心了，你在喊燒什麼？這麼不爽的話，趕快去放空台積電，勇敢一點！

更多三立新聞網報導

鄭麗君選台北市長？律師舉阿扁為例：人才選民也不一定看得懂

學者：幫共諜案狡辯的人，基本就是中共的同路人

藍白突襲放行718億預算！律師怒斥「領錢亂搞的廢物」：尾牙只配吃X

黃國昌「搞到美國人出手」還想做1事 律師連發6文嗆：果然違憲專家

