林智鴻促檢討資安預算 守護高雄市府資訊安全

市議員林智鴻指出，目前致力於燈塔計畫的高雄將成網攻指標場域，必須謹慎因應。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員林智鴻廿七日指出，目前致力於燈塔計畫的高雄將成網攻指標場域，必須謹慎因應，除應寬列資安經費，也要從軟硬體和人員管理方面加以改善，守護高雄市府不被日新月異的資訊戰擊敗。

林智鴻於總質詢引用資訊處統計表示，高雄市府網站近一年多遭攻擊共近五百廿六萬次，以管理府級網站的研考會居冠，約二百零二萬次，佔比為卅八點四一%，他也發現較為嚴重之「資安二級事件」近年雖有大幅改善，仍零星發生公務電腦遭勒索軟體加密、公文系統遭入侵之情事，然而資訊處卻在此刻受財劃法修惡影響，向中央申請之五千六百四十萬元資安計畫被打回票，也未見市府隨之補滿相關經費。

林智鴻指出，對外網站若失守至少會有三大隱憂，分別是假資料灌進真網站「以假亂真」、更改單位電話或線上申辦流程「騙個資、再詐財」，或以貶損台灣圖文「動搖國內民心，混淆國外視聽」。

他說，若是機關內網被入侵，以前述前五大局處執掌之重要資訊遭竊取，後果都不堪設想，諸如研考會轄下大數據與通報個資，警察局的偵辦案件內容，民政局的戶役政系統，行國處的國際交流行程或機密檔案，以及交通局的號誌系統等，難以想像相關資訊遭他人掌握之後果。

林智鴻感慨竟連地方政府資安都遭財劃法修惡波及，且高雄致力於發展AI，並攜手國際大廠開辦之燈塔計畫，打造數位孿生城市加強智慧治理，若沒有相對應「好上加好」的防護資源和能力，恐亦成為新興網攻重點目標。

林智鴻認為，除應導正財劃法重北輕南亂象，市府也應審慎檢討府級或各局處資安預算，包含軟硬體、人事與演練活動經費都應寬列而非限縮，過往有關資安事件也應落實檢討，勿重蹈覆徹。