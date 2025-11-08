林智鴻公益列車 推親子共學體驗職人精神
[NOWnews今日新聞] 由高雄市議員林智鴻與高雄市社會福利慈善總會共同主辦的「善循環・愛永續」【公益列車×小小職人】活動，今(8)日於鳳山五甲龍成宮熱鬧登場。活動結合公益、教育與親子體驗，匯集社會愛心物資捐贈關懷弱勢，也讓小朋友化身「小小職人」，從遊戲中體驗各行各業的專業與使命。林智鴻希望透過資源整合讓愛與教育在地扎根。
今天的公益列車活動計有支援花蓮馬太鞍溪堰塞湖救災勤務的高雄市消防局特搜大隊搜救犬隊「藍波」與「萬斯」也來到現場，萌度與英勇兼具，成為全場焦點。林智鴻表示，活動規劃「小小波麗士」、「小小消防員」及「搜救犬勤務認識」等體驗項目，讓孩子近距離了解警消的日常與救災精神。活動同時設置竹林英雄、鳳儀小學堂、恐龍運動場、創意胸章與手擲機DIY等闖關區，寓教於樂、趣味十足。
林智鴻指出，為了讓公益更深入社區，今年特別擴大舉辦，並結合多家在地單位與扶輪社共同響應。包括高雄富立、高雄北區、高雄中區、高雄中北、高雄五福、高雄朝陽、高雄博愛及高雄鐵人等扶輪社攜手參與，透過資源整合讓愛與教育在地扎根。高雄市鳳山要紅城市願景協會秘書長吳宗豪也代表頒贈感謝狀。
社福慈善總會理事長莊明勳表示，非常開心可以在鳳山持續推動公益列車，照顧更多需要的市民朋友，讓愛傳遞。立法委員許智傑、鳳山五甲龍成宮周邊各里里長也到場共襄盛舉。
活動更串聯新技髮型義剪、馬光醫療網健康諮詢、小港醫院衛教宣導、飛能科技手擲飛機DIY、陽光影業數位教育等行動，展現多元公益力量。現場也安排六藝樂集「台灣歌謠故事音樂會」、哈旗鼓《那座山裡的ㄜ、龍傳說》與出南方劇團兒童故事劇場演出，讓家庭共享藝文與學習的溫馨時光。
高雄富立扶輪社社長林欣儀表示，感謝各社社員通力合作與林智鴻議員的全力支持。林智鴻議員長期投入社會關懷，積極整合資源，讓孩子透過體驗學習感受職人精神，也讓家庭在參與中看見社會的溫度。期盼透過「善循環・愛永續」的行動，持續傳遞愛與希望，讓公益列車永不停駛。
