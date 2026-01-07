林智鴻包場《冠軍之路》 邀忠孝國中棒球隊直呼「太好看了！」

〔記者葛祐豪／高雄報導〕棒球紀錄片《冠軍之路》自元旦上映以來，首週票房一舉衝破2569萬，締造台灣紀錄片市場前所未見的爆發性氣勢；民進黨籍高雄市議員林智鴻昨(6日)晚間也包場相挺，邀請忠孝國中青少棒隊等百位鳳山鄉親觀影相挺，大家都感動不已，直呼「太好看了！」

以中華隊2024年在世界棒球12強賽奪冠為記錄題材的國片《冠軍之路》，正於各大院線熱映，林智鴻6日晚間攜手鳳山要紅城市願景協會、安捷航空包場相挺。他表示，台灣隊展現台灣勇於面對挑戰的精神，一舉揚眉吐氣，也團結了所有台灣人，至今仍深深感動大家，熱愛棒球運動，更常親自上陣打慢壘的他，會持續爭取相關經費與國際交流機會，讓基層棒球運動扎根鳳山，讓高雄成為帶動台灣國際能見度的棒球重鎮

林智鴻並邀請培育無數棒球好手的忠孝國中青少棒隊，由教練謝棠棣帶領隊員，一同到電影院回顧前輩們賽場上風采，一窺過往未曾曝光的幕後秘辛，小學弟們瞬間化身「小迷弟」，和所有前來觀影的民眾都感動不已，直呼「太好看了！」

曾參與林智鴻盃公益賽的地方人士，細數林智鴻實際支持棒球的種種，包含爭取近百萬經費改善校園球場、募集民間資源支持少棒隊、監督澄清湖棒球場的硬體品質和永續經營策略；曾在2024年陪同林智鴻出訪美國奧勒岡州的市府人士也指出，由於訪問期間適逢「12強賽」，縱使行程極滿，當地和台灣或決賽主辦國日本又有時差，林智鴻都儘可能在行程空檔，用手機關心最新賽況，當中華隊奪冠後，讓接見的美方人士都同聲讚美台灣為「棒球強國」。

林智鴻強調，棒球成功團結台灣，也更加讓世界看見台灣與中國的不同，而《冠軍之路》則是讓所有觀眾看見名將們背後的汗水與心血，他們的成功，是因為築夢踏實，點滴積累而成，沒有捷徑，更不是偶然，和台灣艱難的國家處境不謀而合。

