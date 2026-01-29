林智鴻包場《大濛》助攻「破億」也想起花媽

▲ 述說白色恐怖的電影《大濛》，全國票房已近9800萬元「直逼破億」，高雄市議員林智鴻28日在知名影城包場響應，盼透過實際行動，支持願意關注「白色恐怖」轉型正義的影視作品。（圖／高雄市議員林智鴻辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 去年勇奪金馬五大獎項，述說白色恐怖的電影《大濛》，全國票房已近9800萬元「直逼破億」，高雄市議員林智鴻28日在知名影城包場響應，邀請在地鄉親以行動支持好電影，盼透過實際行動，支持願意關注「白色恐怖」轉型正義的影視作品。林智鴻也感慨的說，昨晚看了大濛，想起花媽。

▲ 在花媽擔任市長時期，擔任秘書的林智鴻表示，花媽對在市政工作上落實理想，是堅定向前；花媽站在民主傳承的航道上，對晚輩的提攜更是不分你我，時常關心大家的近況，對於幕僚群的生兒育女都是溫暖關懷。（圖／高雄市議員林智鴻辦公室提供）

《大濛》故事背景設定在 1950 年代台灣白色恐怖時期。講述嘉義少女阿月為了贖回被槍決的哥哥遺體，獨自前往台北，途中遇見各懷心事的底層人物，並在迷霧般的時代中尋找人性光輝的故事。

廣告 廣告

而繼《冠軍之路》後，林智鴻再度攜手熱情台派支持者，響應該片包場，期能拋磚引玉，幫助此部廣受好評的作品，能夠一舉票房「破億」，進而鼓勵所有以台灣為本，願意直面真相，守護歷史時刻的電影工作者。

林智鴻透露，學生時期看了以講述政治工作者鄭南榕故事的紀錄片《焚》，深受感動，該片也成為日後其「轉型正義」的思路啟蒙，他強調「記住歷史是希望悲劇不重演」，近年諸多忠實刻畫有關時代背景的電影或劇集，之所以能獲得跨世代各年齡層的共鳴，就是基於對民主自由生活方式的堅持使然，特別是國家處境艱難「極權國家在旁虎視眈眈」的此刻，記住歷史更是不分你我的「重中之重」，相關作品更顯彌足珍貴。

林智鴻也強調，「因著眾所皆知的理由」相關題材的電影，在中國幾無可能上映，在其他國家上映時也恐遭逢「戰狼外交」的強力阻撓，所以當台灣影視工作者願意放棄中國市場，也要拍出一部忠於藝術和歷史的好電影時，大家更應珍惜，付諸實際行動，做這群理想主義者的後盾「不要讓他們孤單」。

林智鴻也認爲，這也是陳菊(花媽)院長年輕時期，在自由民主路上勇敢的寫照。他強調，陳菊是台灣民主最重要的教科書，在戒嚴時期，她帶著「勇敢」走上街頭，在牢獄時期，寫好遺書做了最壞打算，禁錮的年代，只有勇敢、堅韌能形容這一切。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

城市活動帶動旅遊熱 飯店推主題住房體驗

詐騙集團開發假投資APP瑞泰狗吸金1億元

批柯志恩護航擋國防預算 黃敬雅：擋國防預算憑什麼選高雄