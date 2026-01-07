林智鴻挺棒球運動扎根鳳山 邀請鄉親共賞《冠軍之路》

市議員林智鴻六日晚間攜手鳳山要紅城市願景協會和安捷航空包場相挺，並邀請以忠孝國中棒球隊為首的百名鳳山鄉親前往觀賞國片《冠軍之路》。（林智鴻提供）

以中華隊在世界棒球賽「奪冠歷程」為記錄題材的國片《冠軍之路》於各大院線熱映，高雄市議員林智鴻六日晚間攜手鳳山要紅城市願景協會和安捷航空包場相挺，並邀請以忠孝國中棒球隊為首的百名鳳山鄉親前往觀影相挺。

林智鴻表示，中華隊透過不懈努力，展現台灣勇於面對挑戰的精神，一舉揚眉吐氣，也團結了所有台灣人，至今仍深深感動大家，他會持續爭取相關經費與國際交流機會，讓基層棒球運動扎根鳳山，讓高雄成為帶動台灣國際能見度的棒球重鎮。

林智鴻指出，棒球成功團結台灣，也更加讓世界看見台灣與中國的不同，而《冠軍之路》則是讓所有觀影者看見，名將們背後的汗水與心血，他們的成功，是因為築夢踏實，點滴積累而成，沒有捷徑，更不是偶然，和台灣艱難的國家處境不謀而合。

他也認為，以科技先進製程和文化軟實力見長的台灣，只要大家「心頭抓乎定」向前不放棄，必能共同踏上屬於每個人的「冠軍之路」。

《冠軍之路》由知名導演龍男·以撒克·凡亞思執導，詳實紀錄中華隊從不被看好到世界冠軍的過程，不只是比賽精華剪輯，更有著如同電影劇本般跌宕起伏的真實故事線，上映至今好評不斷。