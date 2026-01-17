林智鴻攜手高市社福總 力邀洪一中鳳山開講
[NOWnews今日新聞] 「洪總是台灣棒球最重要的教科書！」高雄市議員林智鴻今（17）日攜手高雄市社福慈善總會，邀請職棒台鋼雄鷹總教練洪一中，以「職棒長青的逆境及自我要求」為題，分享從業多年的寶貴心得。包含參與社福總「新生代希望工程」的學子們，以及許多在地「鋼鐵鷹粉」，共近400名聽眾擠爆婦幼館演講廳，只為一睹「諸葛紅中」的風采，也有許多球迷拿出其專屬「千勝周邊」盼能讓洪總簽名。
作為共同主辦人，也是「球迷」的林智鴻感性指出，20多年前他還在當議員助理時，曾與洪一中一起會勘「立德棒球場」，其熱情與專業令林智鴻印象深刻，他也敬佩台鋼集團對棒球產業的投資，特別是其訓練基地「皇鷹學院」用高規格的軟硬體，兼顧球員的心理素質與球技訓練，將台灣棒球帶入新的里程碑；長期與台鋼合作助學計畫的高市社福總理事長李昭揚也熱烈歡迎「中職最多勝教頭」蒞臨鳳山，分享精彩的棒球人生與心路歷程。
洪一中回憶，從前退伍後加入「兄弟飯店棒球隊」，老闆洪騰勝治軍嚴謹、注重紀律與態度，也讓他開始認真看待棒球這份職業，並奠定其日後的帶兵風格；他認為克服惰性、堅持到底，就是成功的關鍵，其眾所週知的座右銘「勉強自己」，一直寫在他的桌上，當想休息、想拖延到明天時，就會看著這四個字，強迫自己把今天該做的訓練和工作完成。
對於加入「台鋼雄鷹」，當大家認為「訓練一支新球隊」挑戰重重時，他卻信心滿滿地視為「塑造文化」的機會，其目標不只是戰績，更重要的是建立良好的「球隊文化」，要求選手注重生活細節、禮貌、整潔，也因此當最近澳洲方面盛讚球團派去參賽的選手「非常有禮貌、守紀律」，他感到非常安慰，更確信只要文化建立好，戰績自然隨之而來。
有聽眾提問時，擔憂球隊訓練場地「太舒適」，對比早年選手在炎熱氣候與艱困環境下的訓練，會讓球員相對「不耐操」，對此洪一中回應，傳統日式高壓苦練雖能練出耐力，但現代訓練更講求「效率」與「思考」。他認為以往環境差，選手練完只想趕快回家，反而在好的環境，練完球能洗澡、吃飯、休息，選手就更願意「留在球場多練一點」，他也透露球團現在的模式是「團練到下午一點」，後續時間讓選手自主訓練，而好的環境才能支持選手留下來針對缺點補強，這才是提升能力的關鍵，而非單純「吃苦」；也有年輕聽眾分享自己在校課業遇到瓶頸「求教洪總面對挫折心法」。
洪一中大方坦承，帶隊過程與戰績優劣都有可能產生挫折「也只有不可控的事物才會造成壓力」，若遇到不能解決的困難，自己也會跑步或玩手遊「尋找轉移注意力的管道，讓腦袋空置」，因為不能解決的困難，擔心也沒有用，只求在當天完成所有能做完的事情，他也寄語聽眾「不要把目標想得太複雜，專注於把每天該做的事情做好，累積起來就是成功！」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
生活化調養走進府城日常 開元馬光中醫落腳台南北區
寒假守護青少年 高市少年警察隊夜間不打烊
不忘在菲老朋友 黃偉哲訪菲與姊妹市加美地市簽署備忘錄
其他人也在看
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 2 小時前 ・ 2
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 136
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 44
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 172
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 61
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 239
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 55
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 12
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 75
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 1 天前 ・ 24
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 6 小時前 ・ 3
強烈冷氣團要來了！氣象專家揭「最濕冷時間點」：平地恐剩12度
下週恐要濕冷了！中央氣象署表示，今年首號颱風「洛鞍」已於今（15）日下午生成，雖然不會直接侵台，但其夾帶的水氣將與下週南下的強冷氣團輻合，預計自1月20日（下週二）起，北台灣將陷入一週濕冷天氣。最冷時間點落在1月22日清晨，屆時北部平地最低溫恐僅剩12度左右。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 1
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97
MLB》塔克6000萬美元年薪太瘋狂 外媒：道奇把聯盟推向封館
道奇搶下自由市場最大咖的明星外野手塔克（Kyle Tucker），4年2.4億美元超級肥約（新台幣75.9億）。塔克去年底就被預測會加盟道奇，但當時以為是長期合約，而不是平均年薪6000萬美元的短期高薪合約。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3