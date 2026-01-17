林智鴻攜手高市社福總 力邀洪一中鳳山開講

▲ 高雄市議員林智鴻今天攜手高市社福總邀請職棒台鋼雄鷹總教練洪一中，以「職棒長青的逆境及自我要求」為題，分享從業多年的寶貴心得。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

[NOWnews今日新聞] 「洪總是台灣棒球最重要的教科書！」高雄市議員林智鴻今（17）日攜手高雄市社福慈善總會，邀請職棒台鋼雄鷹總教練洪一中，以「職棒長青的逆境及自我要求」為題，分享從業多年的寶貴心得。包含參與社福總「新生代希望工程」的學子們，以及許多在地「鋼鐵鷹粉」，共近400名聽眾擠爆婦幼館演講廳，只為一睹「諸葛紅中」的風采，也有許多球迷拿出其專屬「千勝周邊」盼能讓洪總簽名。

▲ 職棒台鋼雄鷹總教練洪一中今天以「職棒長青的逆境及自我要求」為題，分享從業多年的寶貴心得。包含參與社福總「新生代希望工程」的學子們，以及許多在地「鋼鐵鷹粉」，共近400名聽眾擠爆婦幼館演講廳，只為一睹「諸葛紅中」的風采。（圖 ／高雄市議員林智鴻提供）

作為共同主辦人，也是「球迷」的林智鴻感性指出，20多年前他還在當議員助理時，曾與洪一中一起會勘「立德棒球場」，其熱情與專業令林智鴻印象深刻，他也敬佩台鋼集團對棒球產業的投資，特別是其訓練基地「皇鷹學院」用高規格的軟硬體，兼顧球員的心理素質與球技訓練，將台灣棒球帶入新的里程碑；長期與台鋼合作助學計畫的高市社福總理事長李昭揚也熱烈歡迎「中職最多勝教頭」蒞臨鳳山，分享精彩的棒球人生與心路歷程。

洪一中回憶，從前退伍後加入「兄弟飯店棒球隊」，老闆洪騰勝治軍嚴謹、注重紀律與態度，也讓他開始認真看待棒球這份職業，並奠定其日後的帶兵風格；他認為克服惰性、堅持到底，就是成功的關鍵，其眾所週知的座右銘「勉強自己」，一直寫在他的桌上，當想休息、想拖延到明天時，就會看著這四個字，強迫自己把今天該做的訓練和工作完成。

對於加入「台鋼雄鷹」，當大家認為「訓練一支新球隊」挑戰重重時，他卻信心滿滿地視為「塑造文化」的機會，其目標不只是戰績，更重要的是建立良好的「球隊文化」，要求選手注重生活細節、禮貌、整潔，也因此當最近澳洲方面盛讚球團派去參賽的選手「非常有禮貌、守紀律」，他感到非常安慰，更確信只要文化建立好，戰績自然隨之而來。

有聽眾提問時，擔憂球隊訓練場地「太舒適」，對比早年選手在炎熱氣候與艱困環境下的訓練，會讓球員相對「不耐操」，對此洪一中回應，傳統日式高壓苦練雖能練出耐力，但現代訓練更講求「效率」與「思考」。他認為以往環境差，選手練完只想趕快回家，反而在好的環境，練完球能洗澡、吃飯、休息，選手就更願意「留在球場多練一點」，他也透露球團現在的模式是「團練到下午一點」，後續時間讓選手自主訓練，而好的環境才能支持選手留下來針對缺點補強，這才是提升能力的關鍵，而非單純「吃苦」；也有年輕聽眾分享自己在校課業遇到瓶頸「求教洪總面對挫折心法」。

洪一中大方坦承，帶隊過程與戰績優劣都有可能產生挫折「也只有不可控的事物才會造成壓力」，若遇到不能解決的困難，自己也會跑步或玩手遊「尋找轉移注意力的管道，讓腦袋空置」，因為不能解決的困難，擔心也沒有用，只求在當天完成所有能做完的事情，他也寄語聽眾「不要把目標想得太複雜，專注於把每天該做的事情做好，累積起來就是成功！」

