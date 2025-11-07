林智鴻痛批財劃法修惡 治水工程連帶受波及

市議員林智鴻指出，財劃法修惡，讓治水工程都受波及，影響高雄治水成效。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員林智鴻七日指出，財劃法修惡，讓治水工程都受波及，水利局補助銳減幅度高達卅八點七七億元，在中央預算嚴重被財劃法不公平分配的情況下，恐怕全落空影響高雄治水成效。

林智鴻認為，若再遇到目前土方去化不易、處理費高漲等問題，建設進程將如雪上加霜，他抨擊藍白聯手透過財劃法，弄窮中央與高雄，加上農業、動保、海洋三局處等之五點三七億減幅，達四十四點一四億減幅，把高雄農林部門搞得「四大皆空！」

林智鴻指出，目前全市已施作或等待施作的滯洪計畫有九項，其中有八項接受中央補助共此點五點七七元，都好險沒受財劃法影響」，但尚在規劃設計或爭取中央補助的六座滯洪池，共計八點四二億補助申請。

他說，據他向水利局了解，至少有五座共八億元之經費仍尚未核定，若全落空，相當超過十一座寶業里滯洪池的量能，恐因預算不足受衝擊，其中光是預計在燕巢、仁武的兩項計畫就共有九十五萬公噸的滯洪量，佔四點九億元過半經費。

林智鴻表示，又細究水利局明年度預算書，中央計畫型補助收入「帳面上」有四十七點三五億元，但扣除掉「用在今年」的事後補辦預算後，僅剩一點九一億元，再加上近期中央暫列明年核定計畫經費、代表明年可用補助費用、與今年度的實際預算加上明年補辦今年以前已墊付之預算，合計高達七十七點零二億元。

他強調，高雄的農漁民、寵物飼主和易淹水地區民眾的權益不應被惡法所犧牲，相關機關應明確公開受損程度，讓市民知道胡亂修財劃法的影響有多嚴重，才能讓更多人支持重新修法，拿回高雄人應有權益和尊嚴。