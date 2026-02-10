林智鴻登記初選 全方位備戰民意期中考

▲ 高雄市議員林智鴻今正式赴黨部登記民進黨鳳山區議員初選，他以考試為喻，11月大選是四年一度的期末考，而3月議員初選更是不容忽視的期中考「一定要過關」，爭取選民唯一支持。（圖／高市議員林智鴻辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市議員林智鴻今（10）日正式赴黨部登記民進黨鳳山區議員初選，他以考試為喻，11月大選是四年一度的期末考，而3月議員初選更是不容忽視的期中考「一定要過關」，他會用高督盟三年評鑑優質的問政成績與建設成果，以及最進步的國際經驗，爭取選民唯一支持。

林智鴻表示，綜觀台灣政黨，民進黨初選制度是公平、公正、公開的優良民主傳統，透過民調達成全民參與，篩選優質人才出線，而新人能獲初選加權，不只有利其勝出，更是鞭策現任者平時就要努力，過去不乏現任者因此遭逢淘汰、無緣大選的紀錄，雖是壓力，但他仍正面看待「有挑戰，才有進步」。

「市長陳其邁努力爭取中央經費，我替鳳山向市長爭取建設！」林智鴻細數四年前「大鳳山一二三」政見，從交通、河岸、防洪到教育等面向，如今一一實現，包含順利推動捷運黃線動工，數個區內特色公園完工，爭取鳳山溪整治近2億元經費，推動解決淹水痛點的「三大滯洪池：鳳山行政中心、青年公園、八德滯洪池」共逾1.1億施作經費，以及新甲國小、鳳翔國中新校舍共計超過4.1億等。

此外，2022至今身為高市議會「國民外交促進會會長」，走遍英、美、日各國，從新能源、輝達總部到孩子們的音樂交流，將全球視野帶入問政視角，盼打造「鏈接世界零距離」的鳳山與高雄。

林智鴻表示，過往問政的豐碩成果，獲得高督盟連續三年評鑑優質的肯定，所有市民都是最嚴格的見證者，更是最偉大的參與者，他將不忘初心，秉持使命，攜手公民社會促進市政發展，懇請鳳山鄉親在宛如「期中考」的初選民調，予以「唯一支持」，讓真正帶來改變與進步的力量得以維繫、繼續前行。

