林智鴻發台灣尚勇春聯 激似賴清德志工協助發送

市議員林智鴻響應中華職棒會長、立委蔡其昌發起「台灣尚勇」春聯發送行動，吸引許多民眾一早便在他服務處前大排長龍索取。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員林智鴻十八日響應中華職棒會長、立委蔡其昌發起「台灣尚勇」春聯發送行動，吸引許多民眾一早便在他服務處前大排長龍，廿分鐘內便將春聯全數掃光。

現場除林智鴻親自發送外，更有長相激似蔡其昌以及總統賴清德的志工協助發放，令現場民眾一度以為是「本尊」親臨現場，差點要喊「總統好、會長好！」，直呼「怎麼那麼像」。

「台灣尚勇」春聯眾人爭搶，一張難求，此次全國各據點於十八日上午十一時同步限量發放，林智鴻響應之餘，為了給來索取的民眾一個驚喜，特別安排他兩位「政治明星臉」好友，分別是「少年賴清德」苓雅區永康里長蔡長志，以及「鳳山蔡其昌」志工李侑霖。

（記者吳文欽攝）

蔡長志透露，不管在餐會或路邊攤，都有人覺得他「長得像總統」，連總統本人見到他都打趣說「我知道你！」而李侑霖的「像」則有蔡其昌「本尊認證」，蔡還曾幽默邀約能否當分身助選。