林智鴻發戰帖打球不打選戰！ 許智傑、邱議瑩接招

高雄市議員林智鴻（後左二）於鳳山慢速壘球場舉辦壘球邀請賽以球會友，民進黨高雄市長初選參選人、立委許智傑（後左三）、邱議瑩（後左四）也到場共襄盛舉（林智鴻辦公室提供）

高雄市議員林智鴻挺國球，今於鳳山慢速壘球場舉辦壘球邀請賽「廣發戰帖」以球會友，正在參選民進黨高雄市長初選的立委許智傑、邱議瑩接招到場共襄盛舉，留下「不打選戰，一起打球」輕鬆時刻。

林智鴻同時延續「善循環，愛永續」培育在地運動人才的精神，與在地團體、企業攜手攜手替鳳山區忠孝國小少棒隊募捐，熱愛棒壘的他，強調一定會繼續深耕體育，除了創造城市活力，也要用「球賽精神」時時提醒自己從政「球來就打」的初心。

為提倡基層運動風氣，熱愛棒壘球運動的林智鴻成立「鳳山要紅壘球隊」至今逾四年，不只「快樂打球」，還是「玩真的！」今年橫掃各大賽事如總統盃高市預賽健康組冠軍、李雨庭議員盃亞軍等，2022年也曾和由立院榮譽顧問陳柏惟領軍的「3QTeam」進行「公益賽」。

此次競賽隊伍除「鳳山要紅隊」，還邀請高師大、維肯人力、元大銀行、高雄律師公會及李長榮化工等，各路人馬精銳盡出，加上兩位國會戰將「小金剛」與「漂亮寶貝」連番開球，讓現場High到最高點。

林智鴻指出，運動是國家實力與城市活力的基礎，也是他在議會問政時常關心的重點，而棒壘球運動更是從他學生時期到如今從政的最愛。球賽與選舉都需要穩健而靈巧的通盤戰略、良好的團隊合作默契，以及每位選手都堅定要贏的意志，也象徵著面對基層服務的共同信條：大家同心協力解決市民問題「就像打球一樣，面對困境，球來就打！」

許智傑感謝林智鴻對慢速壘球的推動，也勉勵在場觀賽的忠孝國小棒球隊「都是未來的世界選手」。他指出台灣過往較看重「金字塔頂端」比賽型選手，如今運動部已逐步調整政策走向「全民運動」，也以此鼓勵大家「一輩子要有一個音樂、一項運動陪著你！」並祝福所有參賽者都能「慢慢地打，打一輩子！」

邱議瑩也指出，高雄投入慢速壘球運動的人很多，感謝林智鴻舉辦這場比賽，讓大家假日時有機會切磋球技，也希望自己以後也再有機會親自下場「和大家一起動一動！」開球典禮結束後，輪到「鳳山要紅隊」上場，她也不忘繼續為上場投球的林智鴻加油。

林智鴻也替在鳳山育才無數，栽培許多國手的忠孝國小少棒隊進行公益募捐，他拋磚引玉發起「場上打出一支全壘打，就捐1000元」，高雄市律師公會理事長葉孝慈、維肯人力執行長郭建良也跟進加碼，果真在「善循環」催化下，首場比賽沒多久便有人打出全壘打，讓一旁觀賽的忠孝國小少棒隊師生及選手為之振奮。