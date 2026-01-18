林智鴻發「台灣尚勇」春聯！志工竟撞臉總統 民眾嗨翻

議員林智鴻同步響應中華職棒會長、立委蔡其昌發起「台灣尚勇」春聯發送行動，安排兩位「政治明星臉」好友，分別是「少年賴清德」及「鳳山蔡其昌」。(林智鴻辦公室提供)

新年到，高雄市多名立委、議員開始發春聯，議員林智鴻十八日與全國兩百處據點，同步響應中華職棒會長、立委蔡其昌發起「台灣尚勇」春聯發送行動，二十分鐘內全數被掃光，且協助發放的志工激似總統賴清德，更讓民眾差點喊出「總統好」，現場氣氛歡樂。

去年因中華隊二O二四年「世界棒球十二強賽」勇奪冠軍，「台灣尚勇」春聯頓時眾人爭搶，一張難求，熱潮持續至今，此次，再推出「Team Taiwan尚勇」春聯，全國各據點於十八日上午十一時同步限量發放，林智鴻響應之餘，為給民眾驚喜，特別安排兩位「政治明星臉」好友，分別是「少年賴清德」苓雅區永康里長蔡長志，及「鳳山蔡其昌」志工李侑霖。

議員林智鴻十八日與全國兩百處據點，同步響應中華職棒會長、立委蔡其昌發起「台灣尚勇」春聯發送行動，二十分鐘內全數被掃光。(林智鴻辦公室提供)

林智鴻表示，十二強奪冠後，台灣的棒球魂重新燃燒，蔡其昌功不可沒，非常期待在他與球員們的共同努力下，今年經典賽中華隊依舊能有好成績，而賴清德總統這段時間率領談判團隊，與美國談成十五％關稅，讓台灣產業面對全世界競爭之際，復燃希望，因此特別邀請這兩位「明星臉」，一起把「台灣英雄」春聯送給大家。

許多民眾一早衝到林智鴻服務處排隊，二十分鐘內便將春聯全數掃光，除林智鴻親自發送外，激似賴清德及蔡其昌的志工一出場，讓在場人一度以為是「本尊」親臨現場，差點喊出「總統好、會長好」，直呼「怎麼那麼像」！

蔡長志透露，不管在餐會或路邊攤，都有人覺得他「長得像總統」，連總統本人見到他都打趣說「我知道你」，而李侑霖的「像」則有蔡其昌「本尊認證」。縱然只是「長得像」，現場民眾仍紛紛與他們合照，宛如一場「明星見面會」。