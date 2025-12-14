林智鴻舉辦壘球邀請賽 許智傑邱議瑩參與開球

市議員林智鴻十四日於鳳山慢速壘球場，舉辦壘球邀請賽，邀請各路好手以球會友。（林智鴻提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員林智鴻十四日於鳳山慢速壘球場，舉辦壘球邀請賽，邀請各路好手以球會友，正在參加民進黨高雄市長初選的立委許智傑、邱議瑩也到場參與開球儀式。

林智鴻更與在地團體、企業攜手替鳳山區忠孝國小少棒隊募捐，他強調，一定會繼續深耕體育，除了創造城市活力，也要用球賽精神，提醒自己從政「球來就打」的初心。

提前到場致意的許智傑，感謝林智鴻對慢速壘球的推動，也勉勵在場觀賽的忠孝國小棒球隊「都是未來的世界選手」。他指出，台灣過往較看重金字塔頂端比賽型選手，如今運動部已逐步調整政策走向全民運動，也以此鼓勵大家「一輩子要有一個音樂、一項運動陪著你！」並祝福所有參賽者都能「慢慢地打，打一輩子！」

參與開球的邱議瑩也指出，高雄投入慢速壘球運動的人很多，所以她感謝林智鴻舉辦這場比賽，讓大家假日時有機會切磋球技，也希望自己以後也再有機會親自下場「和大家一起動一動！」開球典禮結束後，她也不忘繼續為上場投球的林智鴻加油。

林智鴻也替忠孝國小少棒隊進行公益募捐，他拋磚引玉，率先發起「場上打出一支全壘打，就捐一千元」，高雄市律師公會葉孝慈理事長、維肯人力郭建良執行長也跟進加碼，首場比賽沒多久便有人打出全壘打，讓一旁觀賽的忠孝國小少棒隊師生及選手們都為之振奮。