林智鴻號召鳳山鄉親挺《冠軍之路》

▲ 林智鴻6日的《冠軍之路》包場邀請以忠孝國中棒球隊為首的百位鳳山鄉親前往觀影相挺。(圖／市議員林智鴻辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 以中華隊2024年在世界棒球12強賽「奪冠歷程」為記錄題材的國片《冠軍之路》於各大院線熱映，高雄市議員林智鴻6日晚間攜手鳳山要紅城市願景協會和安捷航空包場相挺。常上陣打慢壘的林智鴻表示，會持續爭取相關經費與國際交流機會，讓基層棒球運動扎根鳳山，讓高雄成為帶動台灣國際能見度的棒球重鎮。

6日的《冠軍之路》除邀請以忠孝國中棒球隊為首的百位鳳山鄉親前往觀影相挺外，林智鴻藝表示，中華隊透過不懈努力，展現台灣勇於面對挑戰的精神，一舉揚眉吐氣，也團結了所有台灣人，至今仍深深感動大家。

《冠軍之路》由知名導演龍男·以撒克·凡亞思執導，詳實紀錄中華隊從「不被看好」到「世界冠軍」的過程，不只是比賽精華剪輯，更有著如同電影劇本般跌宕起伏的真實故事線，上映至今好評不斷，而繼《第九分局》、《聽見歌再唱》包場，以及《國際橋牌社外傳：和平歸來》公益專場後，林智鴻不僅再次以實際行動挺國片，更優先邀約培育無數棒球好手的忠孝國中棒球隊，由謝棠棣教練領軍各位隊員，一同回顧前輩們賽場上風采，並一窺過往未曾面世的幕後秘辛，「小學弟」瞬間化身「小迷弟」，和所有前來觀影的林智鴻支持者們都感動不已，直呼太好看了！

曾參與林智鴻盃公益賽的地方人士，細數林智鴻實際支持棒球的種種，包含爭取近百萬經費改善校園球場、募集民間資源支持少棒隊，更與球隊親師生都有良好互動，也都曾在新聞報導中看到林在議會替球迷發聲，監督澄清湖棒球場的硬體品質和永續經營策略。

曾在2024年陪同林智鴻出訪美國奧勒岡州的市府人士也指出，由於訪問期間適逢「12強賽」，縱使行程極滿，當地和台灣或決賽主辦國日本又有時差，林都儘可能在行程空檔，用手機關心最新賽況，當中華隊奪冠後，人在世界另一端的林智鴻深感與有榮焉，拜會州眾議員與新任州務卿時也不忘提及此一喜訊，讓接見的美方人士都同聲讚美台灣為「棒球強國」。

林智鴻指出，棒球成功團結台灣，也更加讓世界看見台灣與中國的不同，而《冠軍之路》則是讓所有觀影者看見，名將們背後的汗水與心血，他們的成功，是因為築夢踏實，點滴積累而成，沒有捷徑，更不是偶然，和台灣艱難的國家處境不謀而合。他也認為，以科技先進製程和文化軟實力見長的台灣，只要大家「心頭抓乎定」向前不放棄，必能共同踏上屬於每個人的「冠軍之路」。

