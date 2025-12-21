林智鴻辦小老闆市集派對 現場充滿親子同樂歡笑聲

市議員林智鴻廿一日在鳳山天天公園舉辦聖誕小老闆市集派對，讓孩子體驗「擺攤做頭家」，現場充滿親子同樂的歡笑聲。（林智鴻提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員林智鴻廿一日在鳳山天天公園舉辦聖誕小老闆市集派對，讓孩子體驗「擺攤做頭家」，現場充滿親子同樂的歡笑聲，彰顯了聖誕佳節「愛與和平」的意義。

林智鴻期盼，愛的力量能繼續在鳳山生根，讓世代共好，團結向前。正在角逐民進黨市長初選的立委邱議瑩也前來共襄盛舉，和小老闆們互動零距離。

鑑於北捷恐攻事件，林智鴻特別攜手鳳山分局，向大小朋友們宣導遇到緊急事故之自保方法，團隊與警方也全程掌握現場情況，保護逾千名與會市民安全。

廣告 廣告

現場舞台區穿插音樂展演、泡泡秀，一旁也有寵物認養與義剪、義診等攤位，但最引人注意的，還是「小老闆們」不絕於耳的叫賣聲，他們卯足全力，把自己的攤位佈置得美侖美奐，認真扮起攤主角色。

（林智鴻提供）

林智鴻也特邀氫能業者，在鳳山首度公開氫能充電站體驗，讓忘記帶行充而面臨行動裝置沒電的爸爸媽媽，都能親自體驗其便利與安全，從中認識國際能源新趨勢；此外，又適逢馬年將至，活動特地請來高市觀光門面騎警隊，馬不停蹄來至現場，讓大小朋友爭相合影，盼來年馬到成功。