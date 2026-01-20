林智鴻點名柯志恩卡總預算145天 張耀中爆：連媽祖的錢都敢擋！ 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

藍白聯手罷審中央政府總預算已達145天，高雄因此受害近73億元中央補助與新興建設經費持續卡關。高雄捍衛隊今（20）日召開記者會，由高雄市議員林智鴻、鄭孟洳，以及議員參選人張以理、張耀中、林浤澤等青年選將聯合點名國民黨高雄市長候選人柯志恩，對攸關高雄防災、社福、產業與文化信仰的預算卡關避重就輕。

張以理指出，因總預算未審，消防局「智慧防災」相關中央補助高達4.45億元全數受阻，其中僅「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」就近2億元，正值高雄發展半導體S廊帶與高科技產業聚落關鍵時期，防災量能攸關產業安全與市民生命財產。

張以理質疑，柯志恩去年在工業區火災時高喊要強化科技防災，如今卻與藍白立委聯手擋下相關預算，「這就是她口中的檢討與負責嗎？」

張耀中則直指，農業局與環保局共49項、逾3.4億元中央補助計畫，以及經發局自來水外線補助1300萬元，完全不在藍白所稱「急迫民生」的38項逕付二讀名單中，連非洲豬瘟防疫、禽流感防治、農村再生等經費都遭卡關。

張耀中說，文化局古蹟修繕與文化保存預算共7683萬元同樣被擋，甚至包含其選區「林園鳳芸宮」媽祖海巡信仰文化推廣計畫在內，痛批「柯志恩狠起來，連媽祖的錢都敢擋！」

林浤澤指出，除運動場館安全查核人力、原民會22項共1.89億元補助、軍人忠靈祠修繕與停車場建設等預算受阻外，大林蒲遷村60億元新興計畫亦因藍白罷審總預算陷入不確定狀態。

林浤澤也點名小港龍湖廟「大士爺祭典」無形文化資產保存計畫，以及衛生局原住民族巡迴醫療與急救站整備補助1445萬元，皆因中央預算卡關無法執行，怒斥柯志恩與藍白立委「擋預算害神害人，卻還不認帳」。

林智鴻表示，國民黨高市黨團事後以「已放行TPASS與治水經費」為由護航，卻刻意忽略仍有近50億元涵蓋救災、社福、污染防治、自來水接管與原民權益的預算持續卡關；更何況治水工程若延宕近五個月，恐錯過施工期、影響防汛整備，後果由誰承擔？

鄭孟洳則補充，警用通訊系統與空襲警報補助共5608.7萬元未審即卡，恐影響治安與防空應變；社會局方面，包含育兒津貼、身障服務、家暴與早療、獨居老人照護等，合計超過7億元補助受阻，直接衝擊弱勢家庭與基層社福體系。

照片來源：林智鴻辦公室

