林智鴻：財劃法「修惡」重創高雄財政
[NOWnews今日新聞] 高雄市議員林智鴻今（27）於總質詢時先後針對財劃法修惡、資安經費及「芬普尼蛋」提出質詢。林智鴻首先表示，財劃法「修惡」導致高雄市統籌分配款增幅比例六都最低，且因計畫型補助等接連受影響，補助減少幅度將從市府原先計算的432億提高為489億，再加上統籌增加的258億，高雄短缺實為231億而非174億，嚴重影響各項建設與補助經費「比大家所知道的更嚴重」。
林智鴻直言，高雄為了弭平「南北建設不均」才努力申請中央計畫經費並認真執行，財劃法修惡讓高雄、中央雙雙沒錢，一夕讓高雄社福、建設「倒退嚕」。林智鴻強調，政院版草案兼顧財政紀律，承諾「一般統籌、一般性補助與計畫型補助總額」不低於前年度水準，才是真正公平對待高雄，「免於短缺231億，解放財政489億」的補血良藥。
同時，林智鴻也引用資訊處統計，高市府網站近一年多遭攻擊共近526萬次，以管理府級網站的研考會居冠，約202萬次，佔比為38.41%。
他也發現較為嚴重之「資安二級事件」近年雖有大幅改善，仍零星發生公務電腦遭勒索軟體加密、公文系統遭入侵之情事，然而資訊處卻在此刻受「財劃法修惡」影響，向中央申請之5640.9萬資安計畫被打回票，也未見市府隨之補滿相關經費，他擔憂目前致力於「燈塔計畫」的高雄將成網攻指標場域，必須謹慎因應，除應寬列資安經費，也要從軟硬體和人員管理方面加以改善，守護高市府不被日新月異的資訊戰擊敗。
林智鴻認為，除應導正財劃法「重北輕南」亂象，市府也應審慎檢討府級或各局處資安預算，包含軟硬體、人事與演練活動經費都應寬列而非限縮，過往有關資安事件也應落實檢討，勿重蹈覆徹。
針對，彰化「芬普尼蛋」流竄全台，人心惶惶，林智鴻於總質詢揭露相關抽樣量能不足「難防毒蛋」，並揭露現行生產履歷僅標示洗選與包裝日期，卻查無蛋品生產日期，更有從知名超市購入之蛋品，其履歷從開始飼養到蛋品集中竟相隔585天，完全看不出是哪天生產「怕是擺很久才洗選的老蛋」。
還有自稱洗選蛋品，卻在溯源網站查無資料的疑似「幽靈蛋」，林智鴻要求市府不僅應加強查驗蛋品安全，更應強制連鎖零售業者所上架之洗選蛋必須落實溯源並標註生產日，確保消費者權益與食安。
林智鴻也前往某連鎖超市隨機購買四件不同洗選蛋品，全部包裝上僅有包裝日期和從該日起算三、四週不等的保存期限，而無生產日期，其中有溯源QRcode的兩件，從入雞到集蛋相隔9個月，不知是這9個月當中的哪一天生產出來，而從集蛋到洗選，這兩件也相隔3至5天且「非關假日」，其保存與運送過程也有疑慮。
另外一件則僅有溯源碼而無QRcode，一查發現從入雞到集蛋竟長達585天，生產履歷包含飼料餵養與疫苗施打等項目，長達數百行，卻無一項標注這批蛋是「哪日生的」，恐為放了數百天的「老蛋」矇混過關，最後一件聲稱有「十項洗選過程」的蛋最離譜，完全沒有溯源碼或QRcode，用品項和廠商在溯源網站搜尋，也查無資料，遑論生產日期，疑為「幽靈蛋」。
林智鴻強調，民眾就是對食安有期待，才會前往知名通路購買「洗選蛋」，沒想到打開有關生產履歷，只知畜牧場和洗選場，卻無生產日期，宛如嬰兒出生證明只知父母是誰、哪間醫院接生「卻漏列生日」，更有「查無履歷」者，難道要讓市民碰運氣才不會買到「毒蛋、老蛋、幽靈蛋」？他除要求應加強稽查抽驗，杜絕毒蛋潛在漏洞，更要求市府超前部署「將連鎖零售通路所用之洗選蛋強制標注生產日期」，讓高雄市民從此免於「蛋蛋的恐懼」。
