林暉博士以翰墨傳誼 揮毫贈墨寶共譜跨界共融之章

（生活中心／綜合報導）日本傳統舞藝盛典——「第30回 にっぽんのおどり全國大會 in 台湾」，於 2025 年 11 月 29 日（六）在台北中油國光廳盛大舉行。這是大會創立三十年來首度移師海外、首次於臺灣登場，由台日文化藝術協會與日本新舞踊民踊協會主辦，台北牡丹扶輪社協辦。

活動邀集日本與台灣藝術名家齊聚台北，以舞為語、以藝為橋，開啟跨國文化交流的新篇章。舞台上，舞者以身作筆；舞台下，書家以墨為語——舞與墨相互輝映，交織出跨界共融的藝術盛典。

圖／右一為日台交流協會新聞文化部長荒木直哉，左為林暉博士，雙方於典禮中共同展示林博士親題書法作品〈和敬清寂〉，象徵日台文化交流的誠意與友誼。（必紅演藝 提供）

百年舞藝跨海綻放 玲蘭領銜開啟新章

日本舞踊以其細膩姿態與深邃意境，被譽為「靜中見動」的極致藝術。本屆由日本新舞踊民踊協會理事長 山根繭幹 與 新邦樂舞踊若泉流台灣分家家元 若泉德玲（林汶玲老師） 共同率領團隊來台演出，象徵百年技藝跨越國界，在台灣綻放新生。

節目涵蓋邦樂、歌謠曲、股旅、船歌、民謠及 Yosakoi 等多元曲風，分為成人組、壽年組與團體組，兼容傳統與現代風格，展現日本舞踊的藝術深度與文化張力。這不僅是一場舞台演出，更是一場傳統精神與現代藝術對話的文化饗宴。

星桂冠賞榮耀登台 林暉博士首度於臺灣揮毫贈墨寶

為表彰藝術推廣與文化貢獻，本屆特設最高榮譽——「星桂冠賞」，由星桂冠獎創辦人 林暉博士 親自頒授。

林博士長年推動「以文化為橋、以藝術為語」，以書法、詩文與影像跨界創作，讓世界看見台灣的人文厚度。

典禮中特別舉行「翰墨傳情儀典」，這亦是林暉博士首度於臺灣國際舞台揮毫贈墨寶的重要時刻。林博士以金墨書寫日本題款〈紀伊國屋文左衞門〉，並親贈墨寶予六位日方藝術領袖與文化貴賓，包括：

日本台灣交流協會代表 片山和之、日本新舞踊民謠協會理事長 山根繭幹、前 King Record 製作本部長 滿留紀弘、山門流宗家 山門大扇、藤間流師範 藤間多紅，以及若泉流家元 若泉德玲。

書法筆勢飛揚、墨韻流金，既具東方哲思亦寓文化情誼。贈墨之舉不僅是一份藝術禮讚，更是一場心靈與美學的對話。

圖／新邦樂舞踊若泉流台灣分家家元若泉德玲（林汶玲老師，前）於舞台上優雅展演日本傳統舞踊之美，展現深厚藝境與文化風韻。後方為林暉博士親題贈書〈紀伊國若泉門〉，象徵日台藝術薪傳與文化交流的深厚情誼。（必紅演藝 提供）

金墨書藝化境為語 以筆傳心・以墨述情

林暉博士以金墨書藝化境為語，創作五幅代表作——〈愛人敬天〉、〈無限必笑〉、〈真心舞和〉、〈和敬清寂〉與〈天山舞扇〉。作品以筆承心、以墨述情，寓意天地之愛、人文之敬，象徵台日文化交流中「以愛為本、以和為尊」的藝術精神。

五幅作品以深藍為底、金墨為筆——金色象徵光與信念，藍色寓意靜與永恆。每一筆劃如舞者身姿，既含力量又藏柔情，構築出一場「墨之舞、心之詩」。〈愛人敬天〉頌揚仁愛與謙敬之道；〈無限必笑〉象徵樂觀與生命力；〈真心舞和〉凝聚舞藝與誠心的共鳴；〈和敬清寂〉寄意禪風美學與靜謐心境；〈天山舞扇〉則展現天地共舞、藝融無界的胸襟。這五幅金墨作品，不僅是書法藝術的高峰，也成為台日友誼的文化印記。

圖／「第30回 にっぽんのおどり全國大會 in 台灣」盛大舉行，日台舞踊藝術家與各界貴賓齊聚一堂，共同見證日本百年舞藝首度登台的歷史時刻。活動以舞為語，跨越國界展現文化的力量，體現日台藝術交流的深厚情誼與國際視野。（必紅演藝 提供）

以藝行善 共創跨界共融之章

本屆評審陣容雲集日本舞踊界三大權威——滿留紀弘、山門大扇、藤間多紅。他們不僅擔任評審，更親身與台灣舞者對談交流，讓藝術成為世代與文化之間的橋樑。

主辦單位表示，本次活動以舞為媒、以墨為橋，體現文化外交的深層意涵。藝術不僅是表演，更是一種超越語言的文明對話。

活動收益亦將投入文化教育與公益項目，實踐「以舞修心、以藝行善」的理念，讓文化力量化為永續行動。

圓滿閉幕・共譜新章

隨著舞步落幕、金墨流光，「第30回 にっぽんのおどり全國大會 in 台湾」今日圓滿閉幕——台日文化在此刻交心共鳴，亦預告下一個百年新章的開啟。

