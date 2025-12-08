林書煒力挺北市文化局長尪 驚喜現身路跑終點線前

【緯來新聞網】台北市文化局長蔡詩萍日前完成個人第 100 場馬拉松，而老婆、主持人林書煒則驚喜現身最後 300 公尺處，用行動見證老公跨越八年跑齡的重要里程碑。原本一路對外表示「當天有工作、無法陪跑」的林書煒，實則暗中策劃驚喜，當蔡詩萍拖著近 42 公里的疲憊步伐衝向終點時，她突然加入陪跑行列，沒想到對方因體力透支一時恍神，竟「驚訝到認不出來」，讓她當場笑問：「你知道我是誰吧？」這段插曲也成了百馬終點線前最溫馨的畫面。

廣告 廣告

林書煒驚喜現身老公第100場路跑終點線。（圖／三立提供）

林書煒笑說，這次「驚喜任務」相當成功，能親眼看見另一半完成百馬，自己情緒也跟著沸騰，差點紅了眼眶。她坦言，長年看著蔡詩萍為馬拉松付出，心裡其實常有不捨：「凌晨兩、三點摸黑出門訓練，真的很辛苦。」但每次站在賽場，看見滿場熱情跑者與他對自律、毅力的堅持，總會再次被感動。



「那是一種很純粹、很誠實地面對自己的人生態度。」林書煒表示，百馬不是炫耀，而是一段長年累積的過程，而她最大的角色，就是在場邊、在生活裡陪伴與見證。這場賽事也獲得家人共感，遠在外地的女兒蔡中泠第一時間送上祝福，為爸爸的百馬里程碑喝采。

林書煒驚喜現身老公第100場路跑終點線。（圖／三立提供）

對於接下來的計畫，林書煒也首度「親自下場」。她透露，跑友們將在民雄打貓馬拉松為蔡詩萍舉辦正式的百馬慶祝活動，而她已答應要陪跑最後 10 公里，「所以我現在得開始認真練跑了！」語氣輕快卻溢滿期待。從默默支持到陪跑見證，林書煒用行動完成一場屬於家人的百馬時刻，也讓這段長跑旅程，多了一份溫柔而堅定的同行力量。

更多緯來新聞網報導

水川麻美海外處女秀在寶島！著迷啃雞腿 愛上超台用語「對對對」

麋先生端午驚喜宣布再開唱 成團12年首登小巨蛋