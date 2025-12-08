林書煒驚喜現身「愛的陪跑」 見證老公蔡詩萍完成第100場馬拉松

林書煒在老公蔡詩萍完成個人第100場馬拉松前最後300公尺驚喜現身。（圖／三立提供）

三立《婆媳當家》主持人林書煒昨（7日）在台北市文化局長蔡詩萍完成個人第100場馬拉松前最後300公尺驚喜現身，用行動見證老公跨越8年跑齡的重要里程碑。原本對外表示「當天有工作、無法陪跑」的林書煒，暗中策劃驚喜。

當蔡詩萍拖著近42公里的疲憊步伐衝向終點時，她突然加入陪跑行列，沒想到對方因體力透支一時恍神，竟「驚訝到認不出來」，讓林書煒當場笑問：「你知道我是誰吧？」這段插曲也成了百馬終點線前最溫馨的畫面。

廣告 廣告

林書煒笑說，這次「驚喜任務」相當成功，能親眼看見另一半完成百馬，自己情緒也跟著沸騰，差點紅了眼眶。她坦言，長年看著蔡詩萍為馬拉松付出，心裡其實常有不捨：「凌晨兩、三點摸黑出門訓練，真的很辛苦。」但每次站在賽場，看見滿場熱情跑者與他對自律、毅力的堅持，總會再次被感動。這場賽事也獲得家人共感，遠在外地的女兒蔡中泠第一時間送上祝福，為爸爸的百馬里程碑喝采。

對於接下來的計畫，林書煒也首度「親自下場」。她透露，跑友們將在民雄打貓馬拉松為蔡詩萍舉辦正式的百馬慶祝活動，而她已答應要陪跑最後10公里，「所以我現在得開始認真練跑了。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

賴瑞隆兒涉校園霸凌 受害童家長爆賴妻「姿態高」：言詞滿是優越感

快訊／棒棒堂小煜突宣布離婚！ 結束5年婚姻：換更舒服方式陪伴

獨家／韓援三本柱確定只剩「她」 廉世彬陷性騷擾風波仍續留樂天女孩