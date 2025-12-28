林書豪原本要回歸！睡一覺後決定退休 他親曝內心掙扎

【記者陳志鴻／台北報導】林書豪原本決定續打1季，沒想到睡一覺起來改變心意，林書豪怕隊友誤會他在騙人，特別逐個拍影片向大家解釋，還好大家都理解他為什麼做出這個決定(退休)。

林書豪說：「這個決定太痛苦，8個禮拜一直開會，決定翻來翻去，我每天還是訓練，只休了1點時間，讓腳踝的傷病好一點，已經到了可以打比賽，等到不能拖了，TPBL跟東超到了Deadline，就跟大家發訊息，『I'm Back！』(我要回來了)。」

「那個晚上我只睡了兩個小時，一起來就感到心臟快要跳出胸口，當時老婆跟兒子在另外1個房間睡，我跟她老婆說感覺不對，接著打給心理醫生，但他們都還沒起床。」

「我只好在早上5、6點開車到哥哥家，買了咖啡跟嫂嫂聊天，當時我就想，要回去(打球)應該很開心，不應該是這樣(想)，我個性要就零，不然就百分百，就決定要退役，再發訊息給隊友們。」

林書豪說：「(太快改變退休決定)這好像在騙他們，我就拍影片給他們，他們都支持我，知道我很愛籃球，知道我為什麼做出決定。」

