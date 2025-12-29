林書豪告別球場！滿場送別 「3目標達成」笑稱轉啦啦隊

「林來瘋」正式引退！林書豪在新北國王主場舉行引退儀式，吸引6500名球迷到場，創下本季首度滿場紀錄。他感性表示，自己已完成回台打球的三大目標，未來將回歸家庭。林書豪也透露第7代戰靴即將推出，希望像喬丹和韋德一樣，退役後仍能繼續推出球鞋產品。至於是否轉任教練？他則笑稱：「我會成為國王第一個粉絲，可能明年會加入New Taipei Queens，我不知道。」目前，他計劃先好好享受生活。

林書豪正式告別球員身分，接續將會回歸家庭。（圖／TVBS）

林書豪在引退儀式後發布與家人、好友的合照，並感性表示為自己慶祝雖然有點彆扭，但他滿懷感恩，感謝過去15年來每一位支持過自己的人。現在，他認為是時候回歸家庭了。林書豪透露，自己的兒子非常黏他，而他回台打球的三大目標：找回對籃球的熱情、在台灣球迷前奮戰以及與弟弟創造美好回憶，都已經完成，因此能夠放下球員身分。

引退後，林書豪感性發文，坦言雖然幫自己慶祝有點彆扭，但謝謝大家15年來的支持。（圖／翻攝林書豪IG）

這場引退儀式吸引了6500名球迷進場，創下新北國王本季首度滿場紀錄。不過，活動中也發生了一些插曲。警方表示，接獲球場工作人員通報有球迷大吼大叫，雖然沒有攻擊或暴力行為，但仍將該名白衣男子請出球場。在場外，主辦方設置了一面「榮耀牆」和球鞋展示櫃。林書豪也預告第7代戰靴即將推出，他表示：「J.Lin7七代是因為7號，這是一個很大的計劃。」他希望像喬丹和韋德一樣，退役後仍能繼續推出球鞋產品，雖然不在場上繼續拚戰，但精神不變，球鞋還是會繼續出。

活動場外也有展示林書豪的球鞋櫃，吸引不少球迷朝聖。（圖／TVBS）

當粉絲見面會上有人提議林書豪「生三個拚籃球隊」時，主持人笑著說：「我覺得可以喔，基因可以喔」，林書豪則是回應：「我覺得...應該做不到。」至於未來是否會轉任教練，林書豪沒有給出明確答案，還開玩笑說：「我會成為國王第一個粉絲，可能我明年會加入New Taipei Queens，我不知道。」目前，他計劃先好好享受生活。

