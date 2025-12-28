林書豪引退儀式預告超大咖神秘嘉賓 粉絲瘋猜就是「他」

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

在世界籃壇擁有超高人氣的林書豪，於8月31日宣布高掛球鞋退役，並於今（28）日舉行正式球衣引退儀式，先舉辦球迷見面會，晚間則回到母隊新北國王主場新莊體育館進行引退儀式。國王球團稍早釋出預告，將有「超大咖神秘嘉賓」到場助陣，並以剪影方式公布線索，立刻引發球迷熱烈猜測。

在世界籃壇擁有超高人氣的林書豪，於8月31日宣布高掛球鞋退役，並於今（28）日舉行正式球衣引退儀式。（圖／新北國王臉書粉專）

新北國王今日將為林書豪舉辦盛大的球衣引退儀式，現場星光熠熠，已確定由吳建豪、瘦子E.SO擔任表演嘉賓。除此之外，球團再拋出震撼彈，預告還有重量級神秘人物現身力挺林書豪，剪影一出便掀起討論熱潮。

廣告 廣告

不少球迷直指，最有可能的人選正是與林書豪私交甚篤的歌壇天王周杰倫，2人不僅多次互動，先前周杰倫在大巨蛋舉辦演唱會時，林書豪也曾驚喜登台合唱，交情深厚，周杰倫是否現身引退儀式也成為球迷間最熱門的猜測。另外也有網友發揮幽默感，無厘頭點名豬哥亮、黃明志等人，不過輿論仍普遍看好「周董現身」的可能性。



更多FTNN新聞網報導

中華男籃今晚客場強碰日本！林書緯首披國家隊戰袍 獲FIBA點名戰力關鍵

大谷翔平2度披WBC日本隊戰袍！「侍Japan」首波8人名單公布 菊池雄星、松井裕樹也入列

快訊／大谷翔平參戰確定！侍JAPAN首波WBC名單出爐 旅美強投菊池、松井入列

